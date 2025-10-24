El español Rafa Benítez, nuevo entrenador del Panathinaikos

El entrenador español Rafa Benítez fue designado este viernes al frente del banquillo del Panathinaikos, uno de los clubes emblemáticos del fútbol griego.

El Panathinaikos "recibe a Rafa Benítez como nuevo entrenador principal del club en el inicio de una nueva era", señaló el equipo ateniense en su cuenta de Instagram.

"Es el mejor técnico que se ha unido nunca a un club griego", se enorgullece el Panathinaikos, que recordó "los innumerables títulos" logrados por Benítez, que tiene 65 años, "entre ellos la Liga de Campeones, dos Copas de la UEFA/Europa League y un Mundial de Clubes".

"Rafa Benítez asume de manera inmediata sus funciones en el club del Trébol, acompañado de su equipo (técnico). ¡Damos la bienvenida a Rafa Benítez a la familia del Panathinaikos!", concluye el comunicado del club.

En su larga trayectoria, Benítez pasó por los banquillos de varios grandes de Europa como Liverpool, Inter de Milán, Chelsea o Real Madrid, dentro de una larga lista que le llevó incluso a una experiencia en China, en el Dalian Yifang (2019-2021).

Su mayor éxito fue conducir al Liverpool al título en la Champions de 2005.

Con el Valencia ganó la Copa de la UEFA (actual Europa League), una competición que conquistó luego en 2013 con el Chelsea, mientras que en su breve paso por el Inter de Milán, unos meses a finales de 2010, llegó a ganar el Mundial de Clubes de la FIFA.

La última experiencia de Benítez en los banquillos había sido en el Celta de Vigo español, en la temporada 2023-2024.

bur-hec/dr/ag