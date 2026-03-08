El español Rahm gana el torneo LIV Golf de Hong Kong

El español Jon Rahm se mostró "muy aliviado" tras firmar una vuelta final de 64 golpes para ganar por tres golpes el torneo de LIV Golf en Hong Kong este domingo.

Es la primera victoria del español de 31 años en el circuito disidente LIV (financiado por Arabia Saudita) desde el torneo de Chicago en 2024 y puso fin a una racha de cuatro segundos puestos en las competiciones disputadas por Rahm.

"Me siento muy aliviado y contento de haber podido disfrutar del paseo por el (hoyo) 18", comentó Rahm tras acabar con 23 golpes bajo par.

"Jugué realmente bien todo el día", añadió Rahm, que logró ocho birdies y cometió dos bogeys en su última vuelta.

"Aunque hice seis bajo par, podría haber sido aún mejor con varios putts cortos fallados y un golpe desviado en el 18", matizó.

El segundo clasificado, el belga Thomas Detry pudo jugar el torneo en Hong Kong después de que Rahm organizara un jet privado para llevar al belga y a otros varios jugadores del LIV desde Oriente Medio.