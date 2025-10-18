El español Ricardo Ten conquista su segundo maillot arcoíris del Mundial de pista adaptado en Río de Janeiro
MADRID, 18 Oct. 2025 (Europa Press) -
El valenciano Ricardo Ten ganó este viernes --de madrugada en España-- la prueba de scratch C1 del Campeonato del Mundo de ciclismo en pista adaptado, que se está disputando en Río de Janeiro (Brasil), y ya son 19 títulos mundiales los que luce en su palmarés entre carretera y velódromo.
Esta prueba de scratch C1 fue el centro de atención para el equipo español durante la segunda jornada de Mundial.
Ten partía como favorito y asumió ese rol dirigiendo el destino de la prueba con un ritmo que solo siguieron el ruso Ivan Ermakov y el belga Lennert van Lathem, a quienes batió con claridad llegado el momento de pelear por el oro.
Este triunfo de Ten significó la tercera medalla para la selección española durante este certamen, todas de oro, tras las victorias que habían conseguido en la víspera el propio Ten y el cordobés Alfonso Cabello en el kilómetro CRI de las respectivas clases C1 y C5.
Por otra parte, también compitieron Maurice Eckhard y Luis Arcega en la velocidad individual de C2.
Únicamente Arcega pasó a la segunda ronda con el octavo mejor crono (13"279) en los 200 m CRI, pues Eckhard quedó eliminado tras ser décimo (13"641) en la misma prueba; y luego Arcega perdió en la citada segunda ronda, concluyendo en ese octavo puesto.
