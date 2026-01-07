El español Tosha Schareina repite triunfo y lidera el Dakar en motos

El español Tosha Schareina tomó el liderato de la general del Dakar en la categoría de motos al lograr este miércoles su segunda victoria consecutiva, con Honda firmando un triplete gracias a Ricky Brabec, segundo, y Skyler Howes, tercero.

Schareina, que se impuso mientras abría pista, se encaramó al liderato de la general con exactamente el mismo tiempo que Brabec.

Pero como el español ganó este miércoles es él quien ocupa oficialmente el puesto de líder de la clasificación.

Al término de los 417 kilómetros de una especial muy reñida, Schareina (4 h 31 min 56 s) superó a Brabec, vencedor en 2024, por 6 segundos, y a Howes por 10 segundos.

Daniel Sanders (KTM), quinto en la etapa, es tercero en la general, a 1 min 24 s de los líderes.

Particularidad de esta etapa, constituye la primera parte de un "maratón-refugio": los pilotos hacen escala en un vivac minimalista, a la antigua, sin posibilidad de efectuar grandes reparaciones y, por tanto, no dispondrán de ninguna asistencia técnica antes de reanudar el jueves.

Una mala noticia para Skyler Howes, que terminó la jornada con un neumático trasero muy deteriorado y no podrá cambiarlo este miércoles por la noche.

La quinta etapa lleva el jueves a los pilotos desde el vivac hasta Hail con 356 km de especial.