El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl celebró a toda América

NUEVA YORK (AP) — Para comprender mejor el significado de la histórica actuación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl el domingo por la noche, comencemos por el final.

"Dios bendiga a América", fueron las primeras y pocas palabras en inglés pronunciadas por el artista de habla hispana, quien luego procedió a enumerar países de las Américas, incluidos Estados Unidos y Canadá. Detrás de él, una pantalla decía: "Lo único más poderoso que el odio es el amor", una referencia directa a su discurso en los Premios Grammy de 2026, donde el superastro puertorriqueño se llevó el premio principal.

América, parecía recordar a su audiencia global, incluidos los espectadores en Estados Unidos, está compuesta por varios países en el hemisferio occidental.

Fue un gesto conmovedor para un artista cuya actuación fue politizada desde el momento en que se anunció, etiquetada como antiestadounidense por sus detractores a pesar de que los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses. Más recientemente, el presidente Donald Trump describió su actuación como "una afrenta a la grandeza de América".

Un llamado a las naciones americanas

En los momentos finales de su actuación, Bad Bunny fue acompañado por una multitud ondeando banderas de diferentes países de las Américas, pero también "territorios de otros países como Bonaire o las Islas Vírgenes de Estados Unidos", dijo Petra Rivera-Rideau, profesora asociada de estudios americanos en Wellesley College y coautora de "P FKN R: How Bad Bunny Became the Global Voice of Puerto Rican Resistance" (P FKN R: Cómo Bad Bunny se convirtió en la voz global de la resistencia puertorriqueña).

También estuvo rodeado de músicos de plena, un género puertorriqueño asociado con la comunidad y la protesta, y sostenía un balón de fútbol que decía: "Juntos, somos América".

"Esta es una declaración realmente profunda de pertenencia latina en Estados Unidos y de pertenencia inmigrante en Estados Unidos", dijo Rivera-Rideau. "Bad Bunny es obviamente muy consciente de la reacción en contra de este espectáculo de medio tiempo. Y gran parte de esa reacción tiene que ver con la suposición de que porque está en español, de alguna manera está excluyendo a la gente. Y creo que lo que vimos anoche con el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny es que en realidad estaba incluyendo a la gente, invitando a las personas a su mundo y al mismo tiempo, argumentando que los inmigrantes y los latinos son tan parte del tejido de Estados Unidos como cualquier otra cosa".

Simultáneamente, argumentó por "América" como una identidad más amplia y hemisférica.

"Está tratando de replantear América como este contenedor que abarca el continente", dijo Reanna Cruz, crítica musical y productora senior del podcast musical Switched on Pop de Vox Media. "La principal conclusión que tengo de la actuación es el énfasis en la comunidad. ... Si no tenemos nada más en tiempos de dificultad, tenemos comunidad y tenemos alegría, y una forma de acceder a eso es no excluir a tus semejantes en cualquier país que sea. El replanteamiento de América como algo que abarca la mitad del globo es realmente radical".

Hay una larga historia de esa idea. "Todos, desde Rubén Lárez hasta Los Tigres del Norte, han creado canciones que han utilizado esta idea de todas las Américas uniéndose ... de América siendo una especie de unidad cohesiva", dijo Rivera-Rideau. "Pero creo que lo que realmente se reduce a una declaración de que los latinos, los latinoamericanos, los caribeños, los inmigrantes, pertenecen y son tan americanos como cualquier otra persona".

"Está presentando una definición muy amplia de lo que significa ser americano", dijo Christopher Campo-Bowen, profesor asistente de musicología en Virginia Tech. "Y dentro de eso, la idea de la soberanía puertorriqueña.

"Presenta todo lo que encuentra que hace a Puerto Rico único. Y lo que hace a Puerto Rico una cultura y actor autónomo en el hemisferio, y presentándolo todo a la vez, y luego también transmitiendo este mensaje unificador de 'Todos somos americanos'", agregó. "Nos está animando a todos a reconocer esa singularidad, pero no dejar que esa diferencia se convierta en una fuente de enemistad u odio".

Identidad para los puertorriqueños

Los puertorriqueños son americanos en las formas que el espectáculo de Bad Bunny exploró: son ciudadanos estadounidenses, y la nación insular está situada en las Américas. Pero es complicado: los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses sin importar dónde nazcan y lo han sido desde 1917. Pero los puertorriqueños que viven en la isla tienen derechos de ciudadanía limitados; no pueden votar por el presidente, no tienen representación en el Congreso y pueden ser reclutados para el servicio militar.

"Lo que se reduce a que Puerto Rico es un territorio", dijo Rivera-Rideau, una idea que dice Bad Bunny exploró cuando ondeó la bandera puertorriqueña con un triángulo azul claro, un color repetido en el vestido de Lady Gaga.

"Esa se considera la bandera puertorriqueña original. Y una vez que Estados Unidos toma el control de Puerto Rico en 1898, cambian el color azul para que coincida con la bandera de Estados Unidos. Y así, ese color azul claro en la bandera puertorriqueña se ha asociado con la independencia puertorriqueña", explicó. "Así que creo que lo vimos comentando sobre esta relación colonial al mismo tiempo que insiste en el pleno reconocimiento en Estados Unidos como latino, como americano, en el sentido continental. Ambas cosas están sucediendo en ese espectáculo de medio tiempo".

Eso también se refleja en la música de Puerto Rico, y por supuesto, Bad Bunny. Piensa en el género salsa como un ejemplo, que "representa el tipo de estatus único de Puerto Rico en relación con el continente de Estados Unidos, en el sentido de que la salsa no habría sido posible sin esta relación", dijo Campo-Bowen. Señaló que a finales de la década de 1940 y principios de los 50, los puertorriqueños emigraron a Nueva York en grandes cantidades debido a cambios masivos en la isla. "Comienzan comunidades allí, encuentran a otras personas de América Latina, y luego la salsa surge de esa mezcla.

"Se basa en la larga historia del colonialismo y lleva consigo esos problemas. Pero a pesar de eso, Puerto Rico ha desarrollado esta cultura única con estos signos musicales únicos que Bad Bunny está más que feliz de aprovechar y celebrar".

Un mensaje político

El "Dios bendiga a América" de Bad Bunny contrasta con ciertos mensajes conservadores de la identidad americana. Considera el hecho de que hubo una actuación alternativa de medio tiempo, organizada por Turning Point USA y encabezada por Kid Rock, llamada el "espectáculo de medio tiempo totalmente americano".

"Bad Bunny le da la vuelta a esto y dice: 'No, 'Dios bendiga a América' y 'América' son todas estas naciones latinoamericanas y caribeñas y Estados Unidos y Canadá. Todos somos parte de ello", dijo Vanessa Díaz, profesora asociada de estudios chicanos y latinos en Loyola Marymount University y coautora de "P FKN R".

"Se trataba de unidad, pero también de reclamar el lugar de los latinos en este país", dijo, particularmente en un momento político cargado, ya que las políticas de inmigración de Trump y las acciones ejecutivas han ampliado enormemente quién es elegible para la deportación, las audiencias rutinarias se han convertido en trampas de deportación para los migrantes, las detenciones se prolongan y la oposición a la represión de inmigración de la administración Trump crece.

En su opinión, la actuación de Bad Bunny fue "profundamente política", al igual que cuando dijo "ICE fuera" en los Grammy de 2026, pero en este escenario, por su mensaje de alegría y unidad.

"Fue increíblemente imaginativo y extremadamente educativo. Y sin embargo, nos divertimos y bailamos y lloramos", dijo Díaz sobre la actuación. "Fue Bad Bunny en su mejor momento, siendo superespecífico sobre su tierra natal y su historia y también dando la bienvenida a las personas para que se vean reflejadas en la cultura e historia puertorriqueña".

"La alegría es resistencia y bailar es resistencia", dijo Cruz. "Para las personas en la comunidad latina, el espectáculo es muy claro en cuán político es".