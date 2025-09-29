El esperado regreso de Micah Parsons a Dallas termina con empate 40-40 entre Cowboys y Packers

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Brandon Aubrey y Brandon McManus intercambiaron goles de campo cortos en tiempo extra, y el muy anticipado regreso de Micah Parsons a Dallas terminó con los Cowboys y los Packers de Green Bay empatados 40-40 la noche del domingo.

Dak Prescott y Jordan Love lanzaron tres pases de touchdown cada uno durante el tiempo reglamentario, lo que incluyó siete touchdowns consecutivos que cambiaron el liderazgo antes del gol de campo de 53 yardas de McManus que empató el marcador al expirar el tiempo.

McManus pateó un gol de campo de 34 yardas cuando el reloj marcaba 0:00 en tiempo extra, justo después de que el pase de Love al fondo de la zona de anotación cayera incompleto con solo un segundo restante.

Lo que comenzó como el regreso anunciado de uno de los mejores cazamariscales del juego, exactamente un mes después de que los Cowboys (1-2-1) intercambiaran a Parsons a los Packers (2-1-1), terminó siendo el segundo duelo dramático de quarterbacks en tantos juegos en casa para Dallas.

Los Cowboys vencieron 40-37 a los Giants en tiempo extra dos semanas antes cuando Russell Wilson era el titular para Nueva York.

El segundo empate con mayor puntuación en la historia de la NFL, detrás del empate 43-43 de los Raiders con los Patriots de Boston en la AFL en 1964, fue el primero para Dallas desde 1969. Los Packers empataron por última vez en 2018.