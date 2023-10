El esprínter francés Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic), campeón de Francia en 2012, lastrado por las lesiones, anunció este lunes en su cuenta de Instagram el final de su carrera deportiva a los 33 años, tras doce años como profesional.

"Queridos amigos, allegados, aficionados, os anuncio mi retirada después de 27 años de ciclismo (...). Desde hace meses reflexiono sobre esta decisión analizándolo con detenimiento. Comencé con el ciclismo a los seis años, muy pronto se convirtió en una gran pasión", escribió el velocista en la red social.

"Después de mi grave accidente ocurrido el año pasado que me costó una grave fractura de cervicales y una rehabilitación muy larga, me convertí en una sombra de mí mismo", añadió. "He luchado en cuerpo y alma por reencontrar mi nivel, en vano".

Formado en el FDJ y también excorredor del Cofidis, el corredor francés cuenta con seis victorias de etapa en grandes vueltas: tres en la Vuelta a España y otras tres en el Giro de Italia. Cuelga a bicicleta sin haber logrado, sin embargo, ninguna victoria en sus cuatro participaciones en el Tour de Francia.

