El esquiador Ben Ogden quiere opinar sobre EE. UU. sin que Trump critique

El estadounidense Ben Ogden, medallista de plata este martes en el esprint del esquí de fondo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, querría vivir en un país con "derecho a opinar sin que el presidente" Donald Trump "arremeta contra ti", afirmó después de su prueba

"Hace mucho tiempo que no he vuelto a casa y es realmente duro para mí ver desde lejos todo lo que pasa", declaró Ogden, preguntado en la zona mixta sobre las críticas del presidente estadounidense al esquiador acrobático Hunter Hess, al que calificó públicamente de "un verdadero perdedor"

Hess había provocado la ira del titular de la Casa Blanca al afirmar la pasada semana que tenía "sentimientos encontrados" al representar a Estados Unidos en este evento, en una situación como la actual, en alusión al momento político y social del país

"Creo que lo que Hunter dijo era totalmente correcto, no era provocador, y no creaba ningún gran problema", estimó Ogden, primer fondista estadounidense medallista olímpico en una carrera masculina desde Bill Koch en 1976 (plata, 30 km)

"Me gustaría creer que vivo en un país en el que tienes derecho a expresar tus opiniones sin que el presidente arremeta contra ti. Pero aparentemente, no es así", lamentó Ogden, de 25 años y originario de Vermont

"Cuando compito para Estados Unidos y llevo la bandera estadounidense a la espalda, pienso en la gente de Vermont y en la cultura del esquí estadounidense", concluyó