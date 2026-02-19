El esquiador de montaña Oriol Cardona hace historia para España al ganar un oro olímpico

Por Martyn Herman

BORMIO, Italia, 19 feb (Reuters) - El español Oriol Cardona Coll ganó la primera medalla de oro olímpica de España en 54 años al imponerse en la prueba masculina de esprint en la primera edición del esquí de montaña, celebrada el jueves. Minutos antes, la suiza Marianne Fatton también hizo historia al vencer a la gran favorita, la francesa Emily Harrop, y convertirse en la primera campeona olímpica de este deporte multidisciplinar que debuta en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

Tras superar las eliminatorias y la semifinal bajo una implacable tormenta de nieve en Bormio, el catalán dominó la final de seis hombres, sin cometer ningún error en las distintas transiciones del circuito de subida y bajada, y venció al ruso Nikita Filippov. El francés Thibault Anselmet se llevó el bronce.

La única medalla de oro olímpica de invierno de España la ganó el esquiador alpino Francisco Fernández Ochoa en los Juegos de Sapporo de 1972.

Filippov compitió como atleta neutral, sin bandera ni himno, después de que el COI prohibiera la participación de los atletas rusos y bielorrusos en los Juegos Olímpicos tras la invasión de Ucrania por parte de Moscú en febrero de 2022. Harrop, cuatro veces campeona de esquí de montaña, era la gran favorita para ganar el oro en Bormio, pero perdió tiempo tras la sección de escaleras del recorrido y no pudo hacer nada para alcanzar a la imparable Fatton, quedándose con la plata.

El bronce de Ana Alonso Rodríguez fue la primera medalla de España en los Juegos, pero su compatriota Cardona Coll mejoró dos puestos con una carrera dominante que le valió el oro.

UN ESPECTÁCULO APASIONANTE

Los mejores atletas de esquí de montaña del mundo tuvieron que esperar hasta casi el final de los Juegos para ser protagonistas, pero ofrecieron un espectáculo apasionante a los aficionados que desafiaron la tormenta de nieve.

Con sus raíces en el tranquilo esquí de travesía del siglo XIX, la versión olímpica de esprint es una versión emocionante, con mangas que duran poco más de tres minutos.

Los esquiadores compiten cara a cara, primero subiendo una pendiente de 60 metros con pieles que les proporcionan agarre, antes de afrontar una escalera de 10 metros con botas y los esquís en la espalda.

A otra breve sección de esquí en llano le sigue un eslalon de descenso hasta la parte inferior de la pista de Stelvio.

Sobre todo, se puede perder tiempo en las fases de transición —quitarse y ponerse los esquís y quitarse las pieles— y ahí fue donde Harrop probablemente perdió el oro.

Considerada la "reina del esprint", la exesquiadora alpina lideró la subida inicial y avanzó por las escaleras a toda velocidad, pero luego tardó demasiado en volver a ponerse los esquís y fue superada por la campeona mundial Fatton, que nunca miró atrás.

En la prueba masculina, Cardona Coll lideró prácticamente toda la carrera y, una vez que se quitó las pieles de los esquís para el descenso final, pudo permitirse celebrar la victoria antes de llegar a la meta. (Información de Martyn Herman; información adicional de Marleen Käsebier; edición de Andrew Cawthorne; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)