El esquiador noruego Kilde renuncia a los Juegos Olímpicos de Invierno

El esquiador noruego Aleksander Aamodt Kilde, doble medallista olímpico, anunció este martes que renuncia a participar en los Juegos de Milán Cortina tras no haberse recuperado completamente de una grave caída.

"He hecho todo lo posible para estar listo para los Juegos, pero mi mente y mi cuerpo no están rindiendo como necesito", declaró el noruego, pareja de la estrella estadounidense Mikaela Shiffrin.

Kilde, de 33 años, ganó la plata en la combinada y el bronce en el supergigante en los Juegos de Pekín hace cuatro años.

También fue subcampeón mundial en 2023 en supergigante y descenso y ganador de la Copa del Mundo de esquí en 2020.

El esquiador sufrió una grave caída durante el descenso de Wengen en enero de 2024 y tras someterse a múltiples cirugías, pudo retomar los entrenamientos unos meses después, pero luego tuvo que volver a operarse debido a una infección en el hombro.

Finalmente, regresó a la competición en noviembre, pero sin poder recuperar su nivel habitual, como demostró el pasado fin se semana, cuando acabó en una discreta 42ª posición en el descenso disputado en Crans-Montana (Sioza).