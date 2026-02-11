El esquiador trans Elis Lundholm anima a los jóvenes a que "sean ellos mismos"

Por Giulia Segreti

LIVIGNO, Italia, 11 feb (Reuters) -

El esquiador acrobático sueco trans Elis Lundholm pidió a los jóvenes que "sean ellos mismos y hagan lo que quieran hacer" tras participar el miércoles en una prueba clasificatoria para las pruebas femeninas de moguls en los Juegos Olímpicos de Invierno

Lundholm, de 23 años, que nació mujer y se identifica como hombre, dijo que prefería no entrar en el amplio debate sobre el género en el deporte.

"No sé, no lo he pensado mucho, compito en las mismas condiciones que todos los demás", dijo. "Sólo esquío"

Cuando se le preguntó sobre la intención de la Federación Internacional de Esquí y Snowboard de implementar pruebas genéticas obligatorias de género, el esquiador de estilo libre dijo que sólo quería "que todos pudieran competir de manera justa"

Ni las pruebas genéticas de género ni el inminente cambio en las directrices del Comité Olímpico Internacional sobre la inclusión de atletas trans afectarían a la elegibilidad de Lundholm para competir en la categoría femenina, ya que es el mismo género que le fue asignado al nacer.

Cuando se le preguntó qué mensaje enviaría a los jóvenes atletas, Lundholm respondió: "Supongo que quiero que todos sean ellos mismos y hagan lo que quieran hacer"

Un pequeño número de atletas abiertamente trans han participado en ediciones anteriores de los Juegos Olímpicos.

La neozelandesa Laurel Hubbard se convirtió en la primera atleta abiertamente trans en competir en una categoría de género diferente al que le fue asignado al nacer cuando la levantadora de pesas participó en la prueba femenina de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021.

Lundholm terminó en el puesto 25 de la clasificación general, perdiéndose una plaza en la final.

"Estoy contento de haber completado la carrera", dijo. "No fue la mejor prueba, hay algunas cosas que mejorar, pero estoy contento".

(Información de Giulia Segreti en Livigno; edición de Alison Williams; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)