El estado de Nueva York declara el estado de emergencia ante la variante ómicron

El estado de Nueva York, en Estados Unidos, ha declarado el estado de emergencia como medida excepcional ante la aparici贸n de la variante 贸micron del coronavirus.

La gobernadora del estado, la dem贸crata Kathy Hochul, ha sido una de las primeras funcionarias del pa铆s en tomar una decisi贸n al respecto de la nueva variante del virus, tal y como apunta el diario 'The Hill'.

Por su parte, el principal responsable de la lucha contra el coronavirus en el pa铆s, Anthony Faucci, ha reconocido este s谩bado que o le "sorprender铆a" que la variante 贸micron estuviera ya en suelo estadounidense.

"No me sorprender铆a que estuviera. No lo hemos detectado a煤n, pero cuando hay un virus con este nivel de transmisibilidad y ya hay casos por viajes en Israel, B茅lgica y otros pa铆ses... cuando hay un virus as铆, es casi imposible que no se extienda por todas partes", ha afirmado Fauci en declaraciones a la cadena NBC.

Numerosos pa铆ses --incluido Estados Unidos-- han vetado la entrada de turistas internacionales desde Sud谩frica, donde primero se detect贸 la nueva variante, y sus pa铆ses vecinos del sur del continente africano.

El propio presidente estadounidense, Joe Biden, tild贸 esta decisi贸n como una "medida de precauci贸n" ante el r谩pido avance de esta variante, e invit贸 a los ciudadanos del pa铆s a que se vacunasen. "Necesitamos que m谩s estadounidenses de todos los grupos de edad reciban esta protecci贸n que salva vidas", se帽al贸.

Adem谩s, Hochul est谩 haciendo llamamientos a la poblaci贸n para que usen mascarilla, se vacunen y reciban dosis de refuerzo.