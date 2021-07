El estado indio de Kerala registra sus primeros casos del virus zika

Las autoridades de India han confirmado este viernes los primeros casos de zika en el estado de Kerala, al menos 13 personas contagiadas en una región que ya se enfrenta a un alto número de contagios de COVID-19, según ha recogido la prensa local.

Según la información recogida por 'The Week', todos los casos de zika se han constatado en la ciudad de Thiruvananthapuram. Las autoridades de Kerala han indicado que, aunque no hay un tratamiento o vacuna contra la enfermedad, el zika no es mortal y puede controlarse.

El virus zika es un flavivirus transmitido por mosquitos que se identificó por vez primera en macacos en Uganda en 1947. El primer brote registrado ocurrió en la Isla de Yap, en Estados Federados de Micronesia en 2007, según la información proporcionada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Le siguió en 2013 un gran brote en la Polinesia Francesa y en otros países y territorios del Pacífico. En marzo de 2015 Brasil notificó un gran brote de enfermedad exantematosa que rápidamente se identificó como consecuencia de la infección por el virus, y en julio del mismo año se describió en ese país su asociación al síndrome de Guillain-Barré.

En octubre de 2015, también se describió en Brasil la asociación entre la infección y la microcefalia. Pronto aparecieron brotes y pruebas de la transmisión en las Américas, África y otras regiones del mundo. Hasta la fecha, 86 países y territorios han notificado casos de infección por el virus zika transmitida por mosquitos.

La mayoría de las personas infectadas son asintomáticas. Los síntomas, generalmente leves y de dos a siete días de duración, consisten en fiebre, erupciones cutáneas, conjuntivitis, dolores musculares y articulares, malestar y cefaleas.

Se transmite a las personas principalmente a través de la picadura de mosquitos infectos del género Aedes, que son los mismos que transmite el dengue, la fiebre chikungunya y la fiebre amarilla. Además, el virus puede transmitirse de la madre al feto durante el embarazo, y también por contacto sexual, transfusiones de sangre y productos sanguíneos, y trasplantes de órganos.

