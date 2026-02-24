El Estado Islámico mata a cuatro miembros del personal de seguridad en Siria: agencia estatal de noticias

DAMASCO, 24 feb (Reuters) - Militantes del Estado Islámico mataron el lunes a cuatro miembros de las fuerzas de seguridad del Gobierno sirio en el norte del país, dijo la agencia estatal de noticias, en el ataque más mortal del grupo contra las fuerzas gubernamentales desde la destitución del presidente Bashar al-Assad

El ataque a un puesto de control en el oeste de la ciudad de Raqqa puso de relieve la escalada de los ataques del grupo yihadista contra el Gobierno del presidente Ahmed al-Sharaa, dos días después de que el grupo yihadista declarara "una nueva fase de operaciones" en su contra

El Estado Islámico no reivindicó inmediatamente la autoría del ataque del lunes. El sábado, el grupo reivindicó dos ataques contra personal del Ejército sirio en el norte y el este del país, en los que murieron un soldado sirio y un civil

La agencia de noticias estatal siria afirmó que las fuerzas frustraron el ataque del lunes y mataron a uno de los militantes. Citó a una fuente de seguridad que dijo que el Estado Islámico llevó a cabo el ataque

Sin embargo, el grupo militante solo reivindicó el martes la autoría de otro atentado contra un cuartel general del Ejército en la ciudad de Mayadin, en Deir al-Zor, en el este de Siria, en el que murió un soldado

El grupo había llevado a cabo un ataque en la misma ciudad días antes

El Gobierno sirio se unió el año pasado a la coalición liderada por Estados Unidos para combatir al Estado Islámico. En enero, las fuerzas gubernamentales tomaron el control de Raqqa, que estaba en manos de las Fuerzas Democráticas Sirias lideradas por los kurdos, junto con gran parte del territorio circundante en el norte y el este de Siria

Mientras tanto, las fuerzas estadounidenses comenzaron el lunes a retirarse de su mayor base militar en el noreste, según tres fuentes militares y de seguridad sirias, como parte de una retirada más amplia de las tropas de Estados Unidos que se desplegaron en Siria hace una década. (Reporte de Feras Dalatey en Damasco, Jaidaa Taha, Muhammad Al Gebaly y Menna Alaa El-Din en El Cairo; reporte adicional de Ahmed Elimam en Dubái, editado en español por Lucila Sigal)