El estado nigeriano de Zamfara ordena armar a la población civil debido al aumento de la violencia en Nigeria

El gobierno del estado de Zamfara, en el norte de Nigeria, ha pedido a la poblaci贸n civil que se arme debido a que en las 煤ltimas semanas se ha registrado un aumento de la inseguridad.

El secretario de comunicaci贸n del estado, Ibrahim Magaji Dosara, ha explicado que el comisario de la Polic铆a de Zamfara, Ayuba Elkanah, tiene orden de emitir licencias de armas a todos los residentes capacitados para usarlas en defensa propia, informa el diario 'The Guardian'.

"Estos actos de terrorismo han sido motivo de preocupaci贸n para el pueblo y gobierno del estado", ha se帽alado Dosara, para quien las autoridades locales "no han tenido otra opci贸n" que pedir a la poblaci贸n civil que se arme "para defenderse de los bandidos".

"El Gobierno est谩 listo para ayudar a las personas, especialmente a nuestros agricultores, a obtener armas b谩sicas para defenderse", ha dicho Dosara, quien tambi茅n ha comunicado que se habilitar谩n centros para que la ciudadan铆a facilite informaci贸n sobre posibles amenazas.

En ese sentido, el gobierno ha ordenado el reclutamiento de otros 200 guardias para cada uno de los 19 emiratos que conforman del estado, por lo que ser谩n unos 500 por cada uno de ellos y "fortalecer as铆 sus capacidades para hacer frente a los bandidos".

El anuncio del Gobierno se produce despu茅s de que grupos armados se hayan hecho ya con el control de algunas de las 谩reas del estado, como es el caso del distrito de Mada, en el 谩rea de Gusau, la capital del estado, seg煤n han denunciado sus residentes, informa el diario nigeriano 'Daily Post'.

"Hace varios d铆as que no nos ba帽amos porque los famosos bandidos se han hecho con toda la zona y han vencido a los agentes de seguridad. Mientras hablo con ustedes ahora, no s茅 el paradero de mis dos esposas e hijos, no s茅 si han sido secuestrados o se han escapado", cuenta Mallan Ibrahim Mada, residente local.

Como consecuencia de este aumento de la violencia, las autoridades locales no solo han decidido armar a la poblaci贸n local, sino que tambi茅n han prohibido la circulaci贸n de motocicletas, con 贸rdenes de disparar a aquellos que las infrinjan, y han cerrado los mercados y las estaciones de servicio de las 谩reas afectadas.