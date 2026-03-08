El estadounidense Luke Lamperti gana la primera etapa de la París-Niza

El ciclista estadounidense Luke Lamperti se impuso al esprint en la primera etapa de la París-Niza, este domingo en Carrières-sous-Poissy (Yvelines), al oeste de París, y se enfunda el primer maillot de líder de esta tradicional carrera por etapas.

El corredor del equipo EF Education superó en la llegada masiva al belga Vito Braet y al venezolano Orluis Aular (Movistar Team) y se convierte en el primer líder de la 84ª edición de la París-Niza, que acabará dentro de una semana en la ciudad mediterránea.

El lunes se disputará la segunda etapa, de 187 km de recorrido entre Epône y Montargis (centro de Francia).