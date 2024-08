El estadounidense Sepp Kuss tendrá toda la atención cuando intente retener el título de la Vuelta

MADRID (AP) — En esta ocasión la atención está en el estadounidense Sepp Kuss desde el inicio cuando intentará retener el título de la Vuelta a España.

Kuss ganó la carrera del año pasado superando a Primoz Roglic y Vingegaard, los mejores ciclistas del Equipo Visma-Lease a Bike en ese momento.

Roglic ahora está con el Equipo Red Bull Bora-Hansgrohe y Vingegaard decidió saltarse la Vuelta para descansar y prepararse para el nacimiento de su hijo.

Esto deja a Kuss en el asiento principal para repetir como campeón con el equipo Visma-Lease a Bike.

“Quiero honrar la carrera estando con el número 1”, aseguró el jueves Kuss. “El año pasado hubo circunstancias únicas. Este año, sin los dos principales ciclistas como Jonas y Primoz, no quiero decir que hay más presión, pero sientes que no hay apoyo y tienes que estar más enfocado toda la carrera”.

Kuss llega en buena forma tras ganar la semana pasada la Vuelta de Burgos. El estadounidense no participó en le Tour de Francia tras dar positivo por COVID-19.

Ausencias

El ganador del Tour de Francia Tadej Pogacar, quien superó a Vingegaard por el título, es otra ausencia importante este año en la última carrera del Grand Tour. Pogacar también ganó el Giro este año.

Remco Evenepoel, quien fue tercero en el Tour de Francia, tampoco estará en España después de que decidió darle prioridad a los Juegos Olímpicos, en donde ganó dos medallas de oro para Bélgica —en la contrarreloj individual y en la prueba de ruta.

Salida

La Vuelta inicia este año en Lisboa y tendrá tres etapas en Portugal. La competencia de tres semanas incluirá ocho etapas de montaña y dos pruebas individuales de contrarreloj. Sólo una etapa será plana.

“La Vuelta 24 incluirá vistas espectaculares y queremos sacar lo máximo de las monumentales ciudades como Lisboa”; dijo el director de carrera Javier Guillén.

Tarjeta amarilla

La edición 2024 introducirá una serie de medidas de seguridad incluyendo un sistema de tarjetas amarillas “para prevenir malos hábitos, de los ciclistas, motociclistas, directores deportivos...”, indicaron los organizadores.

