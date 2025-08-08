El estadounidense Shelton conquista su primer título Masters 1000 en Canadá

Con una emocionante remontada, el joven tenista estadounidense Ben Shelton venció este jueves al ruso Karen Khachanov y se proclamó campeón del Masters 1000 de Canadá, primer título de esa categoría de su carrera.

Shelton superó al experimentado Khachanov por 6-7 (5/7), 6-4 y 7-6 (7/3) en una igualada final de este torneo disputado en Toronto.

A sus 22 años, el potente jugador zurdo es el estadounidense más joven en ganar un trofeo Masters 1000 desde Andy Roddick en 2004.

"Es un sentimiento surrealista. Ha sido una semana muy larga. No fue un camino fácil a la final pero mi mejor tenis llegó cuando más lo necesitaba", se felicitó Shelton en declaraciones sobre la pista.

"Perseveré, fui resiliente y creí en mí mismo. Esto es importante para seguir mi camino en el tenis", reconoció.

Este título es el tercero y el más importante de la prometedora trayectoria de Shelton, que ahora encarará pleno de confianza el Abierto de Estados Unidos a partir del 24 de agosto.

Hijo y pupilo del extenista Bryan Shelton, al estadounidense le faltaba refrendar con grandes títulos su enorme potencial, que ya le llevó a ser semifinalista del US Open en 2023 y del Abierto de Australia el pasado enero.

Khachanov y Shelton, undécimo y cuarto sembrado, se habían citado para esta final inesperada al batir la noche anterior a Alexander Zverev y Taylor Fritz, los dos grandes favoritos al título ante las ausencias de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

Khachanov, que ya tenía en su poder un Masters 1000 ganado a Novak Djokovic en 2018 en París-Bercy, puso a prueba la resistencia física y mental de Shelton a lo largo de casi tres horas de batalla.

El jugador moscovita, de 29 años, le neutralizó tres pelotas de set en la manga inicial para acabar embolsándosela en el tiebreak.

Khachanov resentía los efectos del descomunal saque de Shelton, que terminó con un total de 16 'aces', pero se mantuvo muy efectivo dictando el ritmo desde el fondo de la pista.

El estadounidense apretó los dientes hasta encontrar un 'break' que lo ponía en ventaja 5-4 y le permitía abrochar el segundo set con su servicio.

Khachanov tuvo después cuatro pelotas para devolverle el quiebre pero no las materializó y se tuvo que abocar a un último set frente a un Shelton que parecía limitado en sus movimientos.

Aún así, el ruso no logró doblegar el servicio de Shelton y le permitió llegar vivo al desempate definitivo, en el que aceleró ganando los tres primeros puntos hasta certificar el mayor triunfo de su carrera.