El este de Cuba se queda sin electricidad tras una avería

El este de Cuba, donde se encuentra Santiago de Cuba, la segunda ciudad del país, quedó a oscuras el miércoles por la noche debido a una avería en la red eléctrica, anunció la compañía eléctrica estatal.

"Siendo las 20H54 de la noche ocurre un fallo en la subestación Holguín 220 kV que provocó la desconexión del Sistema Eléctrico en la zona oriental", indicó la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) en la red social X.

La UNE precisó que la avería dejó "sin servicio parcialmente a la provincia de Holguín y afectadas totalmente las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo".

La red eléctrica cubana sufre cortes de suministro eléctrico regularmente debido al envejecimiento de la infraestructura o la escasez de combustible.

Desde finales de 2024, la isla de 9,6 millones de habitantes ha experimentado cinco cortes de suministro generalizados.

Bajo embargo de Estados Unidos desde 1962 y en medio de una fuerte crisis económica, Cuba enfrenta desde hace tres años una grave escasez de combustible que afecta la producción de electricidad.

Esa falta de combustible empeoró luego de que el presidente estadounidense Donald Trump, que tomó a principios de enero el control del sector petrolero de Venezuela, pusiera fin al flujo de crudo y dinero venezolano hacia la isla comunista.

Además, Trump aseguró el lunes que México dejará de suministrar petróleo a Cuba, luego de firmar la semana pasada un decreto que amenaza con imponer aranceles adicionales a cualquier país que suministre crudo a la isla.