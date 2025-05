El estilo cambiante de Rick Carlisle tiene a los Pacers de vuelta en as finales de Conferencia

INDIANÁPOLIS (AP) — El entrenador de los Pacers de Indiana, Rick Carlisle, prefiere la honestidad brutal a los matices.

No endulza los errores, no teme hacer públicas sus críticas y no protege a los jugadores de las altas expectativas. No es quien es él, y sus jóvenes Pacers lo aceptan.

Después de ganar casi 1.000 partidos de temporada regular, un título de la NBA y sobrevivir a 23 temporadas de altibajos como entrenador de la NBA, Carlisle aparentemente ha encontrado el ajuste perfecto en un vestuario que ve una exigente dirección técnica a través de un prisma más amable.

"Un sabio", así calificó Tyrese Haliburton a Carlisle durante las semifinales de Conferencia. "Cuando se trata de ajustes y sacar lo mejor de los chicos, seguimos su liderazgo, y su intensidad en tiempo de playoffs es fácil de seguir. Cuando tenemos un juego (como la derrota en el juego tres contra Cleveland), él marca el tono con nuestra energía, práctica, video o lo que sea."

Carlisle estará al frente de un equipo en las finales de la Conferencia Este por tercera ocasión no porque se haya aferrado a su filosofía de la vieja escuela, sino porque descubrió cómo adaptarse a las nuevas formas de la liga.

En lugar de llamar jugadas rutinariamente desde el banco o quejarse cuando los oponentes producen cuartos de 40 puntos, Carlisle, de 65 años, confía en Haliburton y sus jugadores en la cancha y ahora entiende que los cuartos de alta puntuación son solo parte del juego actual, incluso si no le gusta.

La transición no ha llegado sin algunos bordes ásperos, como el enfrentamiento entre Carlisle y el base estelar Rajon Rondo en febrero de 2015.

"Literalmente le daba (a Rondo) mi hoja de jugadas, y tomaba las decisiones", dijo el entrenador de Milwaukee, Doc Rivers, quien entrenó a Rondo en Boston. “Recuerdo que Rick me llamó y lo último que le dije fue ‘Rick, puede que haya creado un monstruo, no lo sé. Vas a tener que dejar que te ayude en la cancha’ y 24 horas después los vi discutiendo en la banda porque Rondo no quería llamar esa jugada”.

Los dos arreglaron las cosas más tarde. Pero en la década desde entonces, las cosas parecen haber cambiado.

El pívot Myles Turner cree que Carlisle ha dado a los jugadores más libertad para hacer su magia en la cancha. La estrella de los Knicks, Jalen Brunson, también vio ese lado de Carlisle durante sus primeras cinco temporadas profesionales en Dallas.

Brunson y Carlisle se enfrentarán por segundo año consecutivo en los playoffs a partir del miércoles por la noche.

"Diferente personal, pero ese es el entrenador. Con el personal que tiene, va a adaptarse y va a jugar con las fortalezas de su personal", dijo Brunson el lunes. "Lo que ha podido hacer allí (con Indiana) en poco tiempo es especial."

Los principios de entrenamiento de Carlisle son el resultado de un currículum de más de 40 años que se lee como una lección de historia del baloncesto.

Fue compañero de equipo de Ralph Sampson, Larry Bird y el fallecido Bill Walton. Como entrenador, trabajó con estrellas como Reggie Miller, Chauncey Billups, Dirk Nowitzki, Luka Doncic y Brunson y soportó el dolor de las derrotas en playoffs ante algunos de los nombres más grandes: Michael Jordan, Patrick Ewing, Shaquille O'Neal y el fallecido Kobe Bryant.

Carlisle ganó un campeonato con los Celtics de Boston en 1986, uno de los mejores equipos en la historia de la liga, y en 2010-11 como entrenador de los Mavericks. Además tuvo que lidiar con las consecuencias de uno de los mayores escándalos de la NBA, la pelea de 2004 entre Indiana y Detroit.

Pero Carlisle nunca ha rechazado un desafío y ha navegado la constante evolución de la NBA para dirigirse a la próxima temporada como el segundo entrenador activo con más victorias de la liga, detrás de Rivers. Sólo necesita siete para convertirse en el undécimo miembro del club de las 1.000 victorias.

"Creo que todos hemos tenido que cambiar", dijo Rivers. "Donde Rick siempre ha sido bueno, en mi opinión, es que simplemente entrena al equipo que tiene".

Hace un año, los Pacers terminaron una racha de nueve derrotas consecutivas en los playoffs, ganaron su primera serie de postemporada y llegaron a las finales de conferencia por primera vez en una década.

Este año, ganaron 50 juegos y obtuvieron la ventaja de local en la primera ronda por primera vez desde 2013-2014. Ahora los Pacers están a cuatro victorias de llegar a las Finales de la NBA por segunda vez y, para sorpresa de nadie, Carlisle está de regreso en el banquillo para esta carrera también.

