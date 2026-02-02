El "estrangulador de Suffolk" se declara culpable de un asesinato cometido en 1999

LONDRES, 2 feb (Reuters) -

Un asesino en serie británico apodado "el estrangulador de Suffolk" por los medios de comunicación tras matar a cinco mujeres jóvenes hace dos décadas se declaró culpable el lunes de otro asesinato cometido hace 27 años.

Steve Wright, que ya cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por matar a las otras mujeres en 2006, compareció ante el tribunal Old Bailey de Londres y admitió haber secuestrado y asesinado a Victoria Hall, de 17 años, en 1999.

Wright, de 67 años, también se declaró culpable del intento de secuestro de una mujer de 22 años el día antes del asesinato de Hall. La sentencia se dictará el viernes.

"Por fin se ha hecho justicia para Victoria Hall después de 26 años", declaró Samantha Woolley, del Servicio Fiscal de la Corona, en un comunicado.

Wright fue condenado en 2008 por el asesinato de cinco mujeres que trabajaban como prostitutas en la localidad de Ipswich, al noreste de Londres, en Suffolk. Wright dejó dos de los cadáveres en posición de crucifixión, con los brazos extendidos.

Se le impuso una pena de cadena perpetua, lo que significa que nunca podrá salir de prisión, por lo que el juez que dictó la sentencia describió como "una campaña selectiva de asesinatos".

Wright negó sistemáticamente las acusaciones, a pesar de que se encontró su ADN en tres de las víctimas y manchas de sangre de dos de ellas en su chaqueta, en su domicilio. Los cadáveres de sus víctimas fueron hallados en un intervalo de solo 10 días en los alrededores de Ipswich. (Información de Sam Tobin; edición de Michael Holden; edición en español de Jorge Ollero Castela)