Científicos de las universidades de Gotinga y Ben Gurion han estudiado cómo muere la hierba recién germinada dentro de los 'círculos sin pasto' en Namibia y lo atribuyen al estrés hídrico.

Los legendarios 'círculos de hadas' de Namibia son misteriosas zonas circulares y calvas en las praderas secas al borde del desierto de Namib. Su formación ha sido investigada durante décadas y recientemente ha sido objeto de mucho debate.

Los resultados del nuevo estudio muestran que la hierba se seca debido a la falta de agua dentro del círculo de hadas. La capa superior del suelo, compuesta por los 10 a 12 centímetros superiores del suelo, actúa como una especie de "zona de muerte" en la que la hierba fresca no puede sobrevivir por mucho tiempo. La hierba nueva muere entre 10 y 20 días después de la lluvia.

Según los investigadores, el hecho de que no muestre signos de daño por termitas refuta una teoría contraria. Los resultados fueron publicados en la revista Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics.

Para el estudio, los científicos analizaron 500 plantas de pasto individuales en cuatro regiones de Namib tomando medidas de la longitud de las raíces y las hojas, realizando análisis estadísticos y recolectando y comparando evidencia fotográfica. También tomaron varios cientos de mediciones de la humedad del suelo durante o después de las temporadas de lluvias de 2023 y 2024.

Esto demostró que la capa superior del suelo es muy susceptible a secarse. Durante y después de la temporada de lluvias, la humedad del suelo aquí es de tres a cuatro veces menor que la del suelo a una profundidad de unos 20 centímetros. Además, la capa superior del suelo está significativamente más seca dentro del círculo de hadas que afuera durante el período de crecimiento del pasto después de abundantes lluvias.

En estas condiciones, las hierbas recién germinadas no pueden sobrevivir en el círculo mágico: se secan porque no pueden alcanzar las capas más profundas y húmedas del suelo con sus raíces, que miden una media de 10 centímetros de largo.

Por el contrario, los grandes grupos de hierba perenne que crecen en el borde del círculo de hadas se benefician de poder acceder al agua del suelo a una profundidad de 20 a 30 centímetros o menos. Estos grupos de hierba se vuelven verdes rápidamente después de la lluvia.

"Con su sistema de raíces bien desarrollado, estas matas de hierba absorben especialmente bien el agua. Después de la lluvia, tienen una enorme ventaja competitiva sobre las hierbas recién germinadas del círculo de las hadas. La hierba nueva sólo pierde una pequeña cantidad de agua a través de la transpiración de sus pequeñas hojas, lo que resulta en un 'poder de succión' insuficiente para extraer agua nueva de las capas más profundas del suelo", explica en un comunicado el primer autor, el Dr. Stephan Getzin, del Departamento de Modelado de Ecosistemas de la Universidad de Gotinga.

Los datos de medición también muestran que la conductividad física del agua es alta durante los primeros 20 días después de la lluvia, especialmente en la capa superior del suelo, y disminuye con la profundidad. Como resultado, los grupos de hierba extraen agua principalmente de los 10 a 20 centímetros superiores del suelo.

Getzin dice: "Ésta es la causa de la muerte de la hierba nueva en el círculo de hadas. Las continuas mediciones de la humedad del suelo durante varios años respaldan esta conclusión. Esto se debe a que el agua del suelo en el círculo de hadas disminuye notablemente rápidamente a medida que se fortalece y vuelve a crecer la hierba circundante después de la lluvia."

Según los investigadores, esto demuestra la función básica de los círculos de hadas como fuente de agua para la hierba de Namib, afectada por la sequía. La propia hierba forma la forma redonda de los círculos de hadas, ya que esto crea el máximo suministro de agua en el suelo. "Esta autoorganización puede describirse como 'inteligencia de enjambre'. Es una adaptación sistemática a la falta de recursos en las regiones áridas", dicen Getzin y su colega el Dr. Hezi Yizhaq.

En su estudio, Getzin y Yizhag también comentan la teoría de que las termitas acortan las raíces de la hierba fresca en el círculo de las hadas al alimentarse de ellas, provocando que la hierba nueva muera. "En una extensa discusión de las publicaciones sobre la teoría de las termitas de arena, demostramos que hasta ahora, ningún estudio de campo con datos de medición sistemática sobre la longitud de las raíces de la hierba moribunda ha demostrado que las termitas que se alimentan de las raíces de la hierba recién germinada creen la círculos de hadas de Namib", dicen los investigadores.

También destacan la preocupación de que los partidarios de la teoría de las termitas de arena citan otras investigaciones como "evidencia" de la muerte de la hierba fresca debido a la herbivoría de las termitas en las raíces, pero, de hecho, los artículos citados ni siquiera tratan este tema específico.