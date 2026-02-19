El euro digital costará a la banca entre 4.000 y 6.000 millones de euros en cuatro años, según el BCE

Por Valentina Za

MILÁN, 19 feb (Reuters) -

La introducción del euro digital podría costar a los bancos europeos entre 4.000 y 6.000 ‌millones de euros (entre 4.700 ‌y 7.100 ⁠millones de dólares) a lo largo de cuatro años, según dijo el jueves un alto cargo del Banco Central Europeo.

Piero Cipollone, miembro del Comité ​Ejecutivo del ⁠BCE, también dijo ⁠que se estima que la creación de la nueva moneda digital del banco central en ​la que está trabajando el BCE costará alrededor de 1.300 millones de euros.

Los ‌costes operativos ascenderían entonces a unos 300 millones de ​euros, añadió, sin especificar si esta ​cifra se refiere a un importe anual.

El BCE está a la espera de la legislación de la Unión Europea para emitir el euro digital, que considera una forma de mantener la relevancia del dinero público en una economía digital, unificar el fragmentado panorama de pagos de Europa y frenar el ​papel de los proveedores no pertenecientes a la UE para proteger la soberanía monetaria y la seguridad económica del bloque.

LOS BANCOS ⁠PODRÁN RECUPERAR LOS COSTES, SEGÚN CIPOLLONE

"Las estimaciones que hemos realizado basándonos en las indicaciones que hemos recibido de ‌los bancos apuntan a unos costes de implementación de entre 4.000 y 6.000 millones (de euros) en cuatro años: eso supone alrededor del 3% de lo que gastan cada año en mantenimiento de sistemas informáticos", dijo Cipollone.

Hablaba ante una comisión parlamentaria italiana sobre bancos en relación con el proyecto del euro digital, que supervisa en el marco de sus competencias en materia de pagos en el ‌BCE.

Los bancos podrán recuperar los costes a través de las comisiones que cobran a los comercios ⁠por los servicios de euro digital que prestan.

Serán los bancos los que proporcionen a ‌los usuarios la aplicación para teléfonos inteligentes necesaria para pagar con euros digitales.

Sin ⁠embargo, los bancos no tendrán que deducir de las comisiones ⁠de los comerciantes los costes que normalmente soportan para remunerar a las redes de pago privadas, ya que el BCE no cobrará por su servicio de red.

El BCE está trabajando actualmente para seleccionar a los prestamistas interesados en participar en la fase piloto del euro digital ‌antes de su lanzamiento oficial en 2029.

Los ​comercios, por su parte, ahorrarán dinero porque se establecerá un límite máximo para las comisiones cobradas por los pagos en euros digitales, y dicho límite será inferior al que cobran actualmente empresas internacionales como Mastercard

o Visa.

(1 dólar = 0,8488 ‌euros) (Información de Valentina Za; edición de David Holmes; edición en español de Paula Villalba)