El euro digital podría provocar una salida masiva de depósitos, según el BCE

FRÁNCFORT, 10 oct (Reuters) -

Un euro digital podría drenar hasta 700.000 millones de euros (US$810.880 millones) en depósitos durante una retirada masiva de depósitos de los bancos comerciales, una decena de prestamistas de la eurozona a una crisis de liquidez, según mostró el viernes una simulación del Banco Central Europeo.

El estudio, solicitado por legisladores europeos, tenía por objeto evaluar los riesgos que una moneda digital, esencialmente un monedero electrónico garantizado por el BCE, plantearía al sector bancario en diferentes, incluida una hipotética "huida hacia la seguridad".

El BCE ha presentado la moneda digital como una alternativa a los medios de pago dominados por Estados Unidos, pero los banqueros y algunos legisladores temen que pueda vaciar las arcas de los bancos.

El estudio del BCE concluye que, si se produjera una corrida sin precedentes los bancos comerciales, los depositantes retirarían 699.000 millones de euros de los bancos de la eurozona para en euros digitales si se fijara un límite de 3000 euros para las tenencias individuales.

Esto equivale al 8,2% de todos los depósitos a la vista minoristas, aunque el impacto sería mayor para los pequeños prestamistas del mercado y los bancos minoristas, dijo el BCE. En este supuesto, que el BCE calificó de muy improbable, 13 de las 2025 entidades analizadas agotarían su colchón de liquidez obligatorio, medido por el coeficiente de cobertura de liquidez.

Estas cifras pueden ser una sobreestimación, ya que no tienen en cuenta el hecho de que algunos depositantes tienen más de una cuenta bancaria, señaló el BCE.

Según el estudio, en el "escenario habitual" del BCE, en el que los depositantes no hacen pleno uso de su asignación digital de euros, algo más de 100.000 millones de euros saldrían de las arcas de los bancos, lo que dejaría al sector dentro de los requisitos de liquidez.

Incluso esta salida podría verse compensada con creces por una tendencia continuada a abandonar el efectivo en favor de los medios de pago electrónicos, lo que aumentaría los depósitos de los bancos, añadió el BCE.

El BCE también simuló límites de tenencia individuales de 500 euros, 1000 euros y 2000 euros, y obtuvo estimaciones de salidas inferiores.

"El análisis confirma que los límites de tenencia restringen eficazmente las salidas de depósitos del sector bancario a niveles que salvaguardan la estabilidad del sistema financiero y respaldan la correcta formulación y aplicación de la política monetaria", dijo el BCE.

Asimismo, el BCE concluyó que un límite de tenencia de 3000 euros reduciría la rentabilidad de los fondos propios de los bancos en una media de 30 puntos básicos, aunque el impacto varía de un país a otro.

Los ministros de Hacienda de la UE acordaron el mes pasado una hoja de ruta para el lanzamiento del euro digital, pero se reservaron la decisión sobre su eventual introducción y sobre el límite de tenencia.

(1 dólar = 0,8633 euros) (Información de Francesco Canepa; edición de Frances Kerry; editado en español por Patrycja Dobrowolska)