El euro digital será la columna vertebral de los pagos minoristas que necesita Europa, según Cipollone

La zona euro necesita ser autosuficiente en la gestión de los pagos y el euro digital proporcionará la infraestructura necesaria para las transacciones minoristas, dijo el jueves Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo.

El BCE está trabajando en una versión digital de la moneda única para mantener el papel fundamental del banco central en una economía cada vez más digital y defender la soberanía monetaria de la zona euro.

En su intervención a distancia en una conferencia en Italia, Cipollone dijo que el plan del euro digital, junto con otros dos proyectos en los que trabaja el BCE para los pagos mayoristas, dará a la zona del euro las herramientas que necesita "para mantener la casa en orden".

"Eso puede dar (a la zona euro) más fuerza", dijo cuando se le preguntó si el euro digital podría reforzar la posición del bloque monetario frente a Estados Unidos.

El BCE apuesta por que el euro digital, que los residentes de la zona euro podrán utilizar tanto en tiendas como en internet, contribuirá a contrarrestar la expansión de las criptomonedas estables o "stablecoins", activos digitales que están vinculados principalmente al dólar estadounidense.

"Las criptomonedas estables sólo suponen un peligro si el sistema de pagos en Europa no puede satisfacer las necesidades de los usuarios", dijo Cipollone. "Si cubrimos todos los casos de uso, no veo por qué la gente debería optar por una opción bastante más compleja".

La decisión del BCE de estructurar el euro digital para ofrecer servicios de pagos tanto mayoristas como minoristas, en modo en línea y fuera de línea, ha sido criticada por algunos por situarlo potencialmente en competencia directa con los bancos comerciales.

Sin embargo, Cipollone dijo que el plan del BCE crearía la infraestructura de pagos única de la que carece actualmente la zona del euro, al tiempo que mantendría a los bancos comerciales en el centro del sistema de pagos, conservando el acceso exclusivo a los datos de pago de sus clientes.

