El euro se estabiliza tras datos de inflación, el dólar sube frente al yen

Por Joice Alves

LONDRES, 2 dic (Reuters) - El euro se estabilizaba el martes tras datos que mostraron que la inflación de la zona euro fue ligeramente superior a la esperada, mientras que el dólar subía frente al yen, ya que una subasta de deuda pública japonesa atrajo una sólida demanda, aliviando los nervios de los inversores tras la liquidación del lunes en la renta fija mundial.

* El euro operaba estable en US$1,1608, tras conocerse que la inflación en los 20 países que comparten el euro se aceleró a 2,2% el mes pasado, desde el 2,1% de octubre, un ligero aumento que probablemente no preocupe demasiado al Banco Central Europeo.

* La inflación de la zona euro está prácticamente en el objetivo del 2% fijado por el BCE, dijo Joachim Nagel, responsable de política económica del BCE, en una entrevista publicada el martes.

* El billete verde subía un 0,3% frente al yen, a 156,00 unidades por dólar, tras tocar el lunes un mínimo de dos semanas, después de que la venta de deuda pública japonesa a 10 años registró la mayor demanda desde septiembre.

* Las acciones, los bonos, las criptomonedas y el dólar cayeron el lunes después de que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijo que el banco central consideraría los "pros y contras" de subir las tasas en su próxima reunión de política monetaria, enviando los rendimientos japoneses a dos años por encima del 1% por primera vez desde 2008 y provocando un contagio a los mercados mundiales de bonos.

* Los datos manufactureros de Estados Unidos, más débiles de lo esperado, aumentaron la ansiedad y presionaron a la Reserva Federal para que reduzca las tasas de interés este mes.

* Según la herramienta FedWatch de CME Group, los futuros de los fondos de la Reserva Federal ven una probabilidad del 87% de que se produzca un recorte de 25 puntos básicos en la próxima reunión del 10 de diciembre, frente al 63% de hace un mes.

* El índice dólar cotizaba estable en 99,49, tras tocar el lunes un mínimo de más de dos semanas.

* La libra esterlina bajaba un 0,1% a US$1,3196, tras tocar el lunes su nivel más alto en un mes.

* El Banco de Inglaterra recortó la cantidad de capital que estima que los prestamistas deben mantener en un intento de impulsar el crédito y estimular la economía, en la primera reducción de los requisitos de capital bancario desde la crisis financiera. (Reporte de Joice Alves en Londres, reporte adicional de Gregor Stuart Hunter en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa)