El euro y el yen caen ante la escalada del conflicto en Oriente Medio

Por Karen Brettell

2 mar (Reuters) - El euro y el yen caían el lunes, ya que las preocupaciones por el aumento de los precios del petróleo afectaban a las monedas de los países más expuestos a la escasez de energía, mientras que el dólar se beneficiaba de la demanda de refugio seguro ante la preocupación por la ampliación del conflicto en Oriente Medio.

* La guerra aérea entre Estados Unidos e Israel contra Irán se amplió el lunes sin que se vislumbre un final, ya que Israel atacó el Líbano en respuesta a las acometidas de Hezbolá, y Teherán lanzó misiles y drones contra los Estados del Golfo y una base aérea británica situada en Chipre.

* Los futuros del crudo Brent subieron hasta un 13%, pero luego recortaron ganancias y operaban con un alza del 7,6%, a US$78,64 por barril.

* Qatar detuvo su producción de gas natural licuado el lunes, lo que provocó los cierres preventivos de instalaciones petroleras y gasísticas en todo Oriente Medio.

* Europa y Japón están más expuestos al aumento de los costos energéticos que Estados Unidos, que es un exportador neto de energía.

* El índice dólar, que mide la cotización del dólar frente a una cesta de seis divisas, subía un 0,59% a 98,65 unidades. El euro bajaba un 1,08% a US$1,1686, mientras que frente al yen japonés, el dólar se fortalecía un 1,1% a 157,74.

* La moneda estadounidense también se beneficiaba de la demanda de activos refugio, ya que los operadores analizaban cuánto tiempo podría durar el conflicto y cuál sería su desenlace final.

* Las preocupaciones de que una mayor inflación retrase la fecha en que la Reserva Federal vuelva a recortar las tasas de interés también impulsaban al dólar.

* El mercado espera ahora el próximo recorte de tasas hasta septiembre, frente a las expectativas previas de julio, según los futuros de los fondos federales.

* En cuanto a las criptomonedas, el bitcóin subía un 5,43% a 69.271 dólares. (Reporte de Karen Brettell; Reporte adicional de Stefano Rebaudo, Tom Westbrook y Gregor Stuart Hunter; editado en español por Carlos Serrano y Ricardo Figueroa)