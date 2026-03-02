El euro y el yen caen en medio de intensificación del conflicto en Oriente Medio

Por Karen Brettell

2 mar (Reuters) - El euro y el yen cayeron el lunes, ya que la preocupación por el aumento de los precios del petróleo afectó a las monedas de los países más expuestos a la escasez de energía, mientras que el dólar se benefició de la demanda de refugio seguro ante el temor de una ampliación del conflicto en Oriente Medio.

* La guerra aérea entre Estados Unidos e Israel contra Irán se amplió el lunes sin que se vislumbre un final, ya que Israel atacó el Líbano en respuesta a las acometidas de Hezbolá, y Teherán lanzó misiles y drones contra los Estados del Golfo y una base aérea británica situada en Chipre. * Los futuros del crudo Brent subieron hasta un 13%, pero luego recortaron ganancias y cerraron con un avance del 7,3%, a $77,77. * "Se trata principalmente de la exposición al petróleo", afirmó Steve Englander, director de investigación cambiaria global del G10 y estrategia macroeconómica para Norteamérica en la sucursal de Standard Chartered Bank en Nueva York.

* "El mayor movimiento del dólar se produjo tras los titulares sobre ataques a las instalaciones petroleras del Golfo".

* Qatar detuvo su producción de gas natural licuado el lunes, lo que provocó los cierres preventivos de instalaciones petroleras y gasísticas en todo Oriente Medio.

* Europa y Japón están más expuestos al aumento de los costos energéticos que Estados Unidos, que es un exportador neto de energía. * El índice dólar, que mide la cotización del dólar frente a una cesta de seis divisas, subía un 0,3% a 98,37 unidades. El euro bajaba un 0,85%, a $1,1712, mientras que frente al yen japonés, el dólar se fortalecía un 0,7%, a 157,13 unidades. * La moneda estadounidense también se benefició de la demanda de activos de refugio, ya que los operadores analizaban cuánto tiempo podría durar el conflicto y cuál sería su desenlace final. * Las preocupaciones de que una mayor inflación retrase la fecha en que la Reserva Federal vuelva a recortar las tasas de interés también impulsaron al dólar.

* El mercado espera ahora el próximo recorte de tasas hasta septiembre, frente a las expectativas previas de julio, según los futuros de los fondos federales. * El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el lunes que ordenó el ataque contra Irán para frustrar el desarrollo nuclear de la república islámica y un programa de misiles balísticos que, señaló, estaba creciendo rápidamente. * En cuanto a las criptomonedas, el bitcóin subía un 4,92% a $68.920.