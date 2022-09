El evento «Conference of the People, Powered by PUMA», pone a la Generación Z en el centro de la escena

Londres--(business wire)--sep. 1, 2022--

Según una nueva investigación realizada por PUMA, en la que se ha encuestado a 6000 jóvenes de entre 18 y 25 años de Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y España, el 94 % considera que el medioambiente es importante. Sin embargo, casi uno de cada cinco no siente motivación para ayudar a mejorar la sostenibilidad porque la atención se centra siempre en las generaciones mayores.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220901005332/es/

Conference of the People, powered by PUMA, is a first of its kind event which will focus on the voices of Gen Z, as the fashion industry comes together to discuss solutions towards more sustainable processes and practises. (Photo: Business Wire)

La empresa deportiva aborda este tema con «Conference of the People, Powered by PUMA». Este evento, el primero en su tipo, pondrá en el centro las voces de la Generación Z mientras la industria de la moda se reúne para debatir soluciones encaminadas a lograr procesos y prácticas más sostenibles. Desde Londres, en directo, se transmitirá al mundo entero el 6 de septiembre.

Cuando se les preguntó qué les gustaría que las marcas adoptaran en mayor medida en relación con el medioambiente y la sostenibilidad, el 52 % de los encuestados se inclinó por tomar medidas con mayor rapidez. Lo siguiente es comprometerse más a cambiar lo que hacen (49 %), seguido de comunicar mejor sus objetivos (40 %) y ser transparentes con los clientes (34 %). Dos quintas partes de los jóvenes se interesan por conectar con las marcas para realizar ellos mismos el cambio de forma activa. Una vez más quedó claro que los jóvenes quieren que las marcas escuchen también sus ideas y opiniones sobre la emergencia climática. Una cuarta parte (26 %) de los encuestados no cree que exista una plataforma para las opiniones de su generación en materia de sostenibilidad medioambiental. El mismo porcentaje dijo también que quiere que las marcas creen plataformas para escuchar a las generaciones más jóvenes.

Para este evento de un día de duración, que tendrá lugar la próxima semana, PUMA ha reunido a algunos de los más destacados representantes de la moda sostenible, junto con personas famosas que todo el mundo reconocerá, así como pensadores de la próxima generación. Entre los temas que se debatirán figuran la lucha contra los residuos, el uso de materiales más sostenibles, el impacto en el cambio climático y la búsqueda de formas de colaboración en la industria para lograr resultados a muy corto plazo.

La denominada «ecoansiedad» también aumenta entre los jóvenes. Más de un tercio (36 %) admite sentir mucha ansiedad por el calentamiento global y la emergencia climática. Esta cifra es mayor en Italia (66 %). La marca de ropa deportiva tiene previsto abordar este problema. La actriz, modelo y activista Cara Delevingne participará en una charla sobre cómo los jóvenes pueden gestionar la ansiedad que sienten ante la crisis climática.

«Conference of the People, Powered by PUMA» es un evento único en su género. Tiene como objetivo crear un entorno para que los pares de la industria de PUMA, los activistas, las ONG, los expertos, los embajadores y los consumidores se reúnan y discutan soluciones para algunos de los desafíos de sostenibilidad más apremiantes que enfrenta el sector de la moda. Todo ello dando más voz a los jóvenes de todo el mundo.

Anne-Laure Descours, directora de abastecimiento de PUMA, explica: «El 71 % de los jóvenes cree que no se los escucha cuando se hace referencia a la sostenibilidad medioambiental, lo que indica que hay un problema. La Generación Z tendrá que vivir con las decisiones climáticas que se tomen hoy, así que reconocemos que es importante que sean escuchados en estas conversaciones. Mi esperanza es que, a través de “Conference of the People”, podamos ofrecer una plataforma a sus voces y crear un entorno seguro para que colaboren con nosotros, como industria, en nuevas y mejores formas de operar».

Para obtener más información sobre «Conference of the People» y expresar su interés por la asistencia presencial o virtual, los usuarios pueden visitar PUMACOP.com y seguir a @PUMA y [insertar IG local si corresponde] en las redes sociales.

La «Conference of the People» comenzará el 6 de septiembre a las 12:00 horas BST (13:00 horas CET, 7:00 horas ET) y el acceso a la transmisión en directo del evento es gratuito para todo el mundo.

Puma

PUMA, una de las marcas deportivas más importantes del mundo, diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. En sus más de 70 años de existencia, PUMA ha impulsado de forma incansable el deporte y la cultura con la creación de productos para los atletas más rápidos del mundo. PUMA ofrece productos de rendimiento y estilo de vida inspirados en el deporte en categorías como el fútbol, las carreras y el entrenamiento, el básquetbol, el golf y el automovilismo. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para llevar las tendencias deportivas a la cultura de la calle y a la moda. El Grupo PUMA es propietario de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, tiene una plantilla de unos 16 000 empleados en todo el mundo y su sede está en Herzogenaurach (Alemania).

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220901005332/es/

Contacto de prensa: media@pumacop.global

Keyword: united kingdom europe

Industry keyword: generation z fashion consumer environment retail

Source: puma

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 09/01/2022 01:13 pm/disc: 09/01/2022 01:13 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20220901005332/es