El Everton y el Manchester City están bajo sospecha por supuestas infracciones financieras pero los dos casos son "totalmente diferentes", defendió el viernes Pep Guardiola, entrenador de los citizens.

"No diré una sola palabra sobre el Everton porque no sé lo que ha pasado realmente", declaró el español en rueda de prensa. "Pero lo que sé, por los abogados y gente de mi club, es que son casos totalmente diferentes".

El Everton ha sufrido una penalización de diez puntos en la Liga Premier por una supuesta violación de las reglas de rentabilidad y viabilidad. El Manchester City y sus propietarios emiratíes deben responder por su parte a 115 acusaciones de infracciones financieras a lo largo de nueve temporadas (entre 2009 y 2018).

La comisión independiente que examina el caso mancuniano dispone de un panel de sanciones que podrían ir desde una simple reprimenda hasta la exclusión del campeonato, pasando por la quita de puntos.

Guardiola dejó caer que su futuro estaría ligado al Manchester City incluso si se anunciaban graves sanciones.

"Responderé cuando tenga la decisión", dijo. "Me preguntáis como si ya hubiéramos sido castigados. Actualmente somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Sé que hay gente que espera eso. Lo sé, puedo sentirlo", declaró.

Por ahora "esperemos a ver. Una vez la decisión sea conocida, vendré aquí (ante los medios) y responderé". Pero añadió que su futuro no dependería de la presencia de su club "aquí (en primera división) o en League One", el equivalente a la tercera división.

Según el entrenador catalán, muchas personas desearían ver al Manchester City, club más rico del mundo, recibir una sanción severa.

"Cuando leemos (lo que se dice) deberíamos ser descendidos, descendidos y descendidos, por supuesto, pero nadie sabe nada precisamente. Todos los que dicen eso no han leído los comunicados, no saben exactamente lo que pasó, yo incluido. No he leído todas las infracciones, tampoco he leído nuestros elementos de defensa".

En febrero de 2020, la UEFA suspendió por dos años de las competiciones continentales al Manchester City por "graves infracciones" a las reglas del Fair Play Financiero, pero la sanción fue anulada después por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

