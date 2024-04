El ex presidente Zuma de Sudáfrica apela su exclusión de las elecciones

El ex presidente Jacob Zuma apeló el martes la decisión de la comisión electoral de excluirlo de las elecciones legislativas previstas en Sudáfrica a fines de mayo.

Zuma "no fue inculpado penalmente y no es objeto de un procedimiento penal", indica en el recurso el partido radical Umkhonto We Sizwe, por el que se presentaba.

La Comisión Electoral de Sudáfrica había vetado al expresidente Jacob Zuma de las elecciones del 29 de mayo.

"En el caso del ex presidente Zuma, sí, recibimos una objeción, que ha sido confirmada", informó entonces a la prensa el presidente de la Comisión, Mosotho Moepya, sin dar más detalles.

Zuma, de 81 años, es un antiguo pilar del Congreso Nacional Africano (ANC), que está en el poder desde el final del apartheid, y cuyo gobierno quedó salpicado por acusaciones de corrupción.

Finalmente se vio obligado a renunciar en 2018, en medio de escándalos, tras perder el apoyo de su partido y ahora intenta participar en los comicios por la formación opositora Umkhonto We Sizwe (MK).

Las elecciones se anuncian como tensas ya que el ANC podría obtener por primera vez desde el fin del apartheid menos del 50% de los votos, lo que lo obligaría a formar una coalición para mantenerse en el poder.

cld/ger/emd/eg/mb