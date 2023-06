El ex primer ministro David Cameron admite fallos en los preparativos de Reino Unido ante una pandemia

Cameron defiende su programa de austeridad que los sindicatos denunciaron por "desmantelar el sistema de salud p√ļblica"

MADRID, 20 Jun. 2023 (Europa Press) -

El ex primer ministro de Reino Unido David Cameron (2010-2016) ha admitido este lunes que su Gobierno cometió errores en los preparativos para una pandemia, al no considerar diferentes tipos de enfermedades para estar preparados de cara al futuro.

Cameron ha declarado en la investigación sobre la gestión de la pandemia de la COVID-19 que el "pensamiento grupal" significaba que su Gobierno no se enfocó lo suficiente en otras pandemias que no fueran la gripe.

"Se dedicó mucho más tiempo a la gripe pandémica y los peligros de la gripe pandémica que a las posibles pandemias de otras enfermedades respiratorias, como resultó ser la COVID-19", ha manifestado, al tiempo que ha defendido que durante su mandato intentó mejorar la planificación de riesgos del país cambiando las estructuras gubernamentales.

Adem√°s, ha se√Īalado que estaba "mal decir que (nos) est√°bamos preparando para la pandemia equivocada": "Todav√≠a podr√≠a haber gripe pand√©mica, y es bueno que hayamos estado preparados para eso, pero pasamos mucho tiempo prepar√°ndonos para una pandemia que no sucedi√≥ en lugar de la que s√≠ tuvo lugar", ha aseverado.

El ministro de Salud de entonces, el conservador Jeremy Hunt (2012-2018), que también será interrogado esta semana, ha declarado como testigo que conocían que la propagación de muchos tipos distintos de virus podría crear una pandemia, pero la creencia que tenían era "que el escenario más probable era una gripe pandémica".

No obstante, el ex jefe de Gobierno brit√°nico ha defendido en√©rgicamente el programa de austeridad de su mandato, fuertemente criticado por los sindicatos, que denunciaron que sus medidas "destruyeron y desmantelaron los sistemas de salud p√ļblica" con recortes que significaron que el servicio de salud "no ten√≠a ninguna posibilidad de luchar".

En este sentido, ha admitido que recibió advertencias sobre las presiones del Servicio de Salud Nacional (NHS, por sus siglas en inglés), pero ha insistido en que el país tenía la capacidad financiera para implementar medidas durante la pandemia de la COVID-19 gracias a sus medidas.

As√≠, ha se√Īalado que las pol√≠ticas de austeridad fueron necesarias para poner en orden las finanzas p√ļblicas, ya que sin ello habr√≠an carecido de dinero para el NHS. "El sistema de salud es tan fuerte como la econom√≠a, uno paga por el otro", ha declarado.

Esta investigaci√≥n tiene como objetivo aprender de las lecciones tras la pandemia al investigar las medidas que se tomaron y sus consecuencias. Por ello, ning√ļn responsable ser√° declarado culpable o inocente y las recomendaciones no son vinculantes, por lo que los gobiernos no tienen por qu√© adoptarlas.

Europa Press