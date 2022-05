El ex primer ministro Imran Jan da seis días de plazo al Gobierno de Pakistán para convocar elecciones

Jan pone fin a la 'Marcha por la Independencia' horas después de entrar en Islamabad

MADRID, 26 May. 2022 (Europa Press) -

El ex primer ministro de Pakistán Imran Jan ha dado este jueves un ultimátum de seis días al Gobierno para que disuelva las asambleas provinciales y convoque elecciones, después de desconvocar las movilizaciones a nivel nacional iniciadas el miércoles para exigir comicios después de ser cesado en abril por el éxito de una moción de censura en el Parlamento.

"Mi mensaje al Gobierno importado es que disuelva las asambleas y anuncie elecciones, ya que de lo contrario volveremos a Islamabad en seis días", ha señalado Jan, quien ha denunciado que tres trabajadores de su partido, Pakistan Tehrik-e-Insaf (TPI) han muerto durante la represión de las movilizaciones del miércoles.

"El Gobierno intentó todos los métodos para aplastar nuestra 'Marcha de la Independencia'. Usaron gases lacrimógenos contra manifestantes pacíficos, nuestras viviendas fueron objetivo de redadas y nuestra privacidad fue violada. Sin embargo, he visto a una nación liberarse del temor de la esclavitud", ha manifestado.

Jan ha realizado estas declaraciones ante un grupo de seguidores después de que cientos de personas se concentraran en la capital tras una serie de marchas desde varios puntos del país, según ha recogido la cadena de televisión paquistaní Geo TV. El ex primer ministro ha dicho que llegó a Islamabad tras 30 horas de viaje desde la provincia de Jíber Pajtunjua.

Poco antes, el ministro del Interior paquistaní, Rana Sanaulá, había publicado una orden para reclamar la ayuda del Ejército para controlar la situación y proteger los edificios oficiales en la Zona Roja de Islamabad ante la llegada del convoy de Jan y sus seguidores, citando el artículo 245 de la Constitución.

Según las informaciones recogidas por el diario 'Dawn', los manifestantes han empezado a dispersarse del área de D-Chowk después del anuncio de Jan. Así, un seguidor del PTI presente en el lugar ha dicho que la decisión del ex primer ministro le ha "pillado por sorpresa", después de semanas convocando estas protestas, prohibidas por el Gobierno.

De hecho, el propio Jan afirmó a última hora del miércoles al llegar a Islamabad que participaría en una sentada junto a sus seguidores hasta la convocatoria de elecciones, una decisión que ha modificado durante la jornada de este jueves, lo que ha llevado al ministro de Ferrocarriles, Jauaja Saad Rafique ha criticar que "Jan haya huido tras causar el caos en el país".

Por su parte, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, ha aplaudido a las fuerzas de seguridad desplegadas en D-Chowk por su profesionalidad y se ha trasladado al lugar para hablar con algunos de ellos y agradecerles que hayan "derramado sangre y sudor por el país", tal y como ha recogido el diario paquistaní 'Dawn'.

El propio Sanaulá anuncio el martes la decisión de prohibir la marcha convocada por Jan afirmando que las autoridades no permitirán que el PTI de Jan cause "caos y desorden" con la justificación de la marcha. "Si no hubieran convocado una marcha y hablado de propagar la anarquía, no lo habríamos detenido", zanjó, pese a lo cual el ex primer ministro mantuvo la convocatoria.

Sharif anunció el 9 de mayo que podría adoptar medidas legales contra Jan por sus discursos "contra el Estado" durante una manifestación y dijo que "no permitirá que se convierta en el Hitler de Pakistán". El primer ministro, que accedió al cargo tras la moción de censura contra Jan, recalcó que las declaraciones de este último para convocar las marchas eran "una conspiración contra Pakistán".

La moción de censura contra Jan fue aprobada después de que el Tribunal Supremo revocara la decisión del entonces primer ministro de disolver el Parlamento y anunciar elecciones anticipadas tras la negativa de la Presidencia del órgano legislativo a celebrar la votación en primera instancia.