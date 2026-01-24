El ex primer ministro iraquí Nuri al Maliki logra apoyo para nuevo mandato

La principal alianza chiita iraquí, con mayoría en el Parlamento, respaldó este sábado la candidatura del ex primer ministro Nuri al Maliki para un nuevo mandato al frente del gobierno.

En un comunicado, el Marco de Coordinación, una alianza de facciones chiitas con vínculos con Irán, declaró haber "decidido, por mayoría de votos, designar" a Al Maliki como primer ministro "en calidad de candidato del bloque parlamentario más grande".

Citan su experiencia política y administrativa y su trayectoria en la gestión del Estado.

En el pasado, Maliki fue acusado de corrupción y de haber alimentado las divisiones que minaron el país hasta el auge del grupo yihadista Estado Islámico.

Maliki, de 75 años, es una figura de la vida política iraquí y el único primer ministro que ha cumplido dos mandatos (2006-2014) desde que la invasión estadounidense de 2003 derrocó al expresidente Sadam Husein.

Desde entonces el cargo de primer ministro recae en un chiita, la dirección del Parlamento en un sunita y la presidencia de la República, un cargo honorífico, en un kurdo.

El Parlamento iraquí eligió un presidente el mes pasado y se reunirá próximamente para designar a un nuevo presidente de la República, quien nombrará al sucesor del actual jefe de gobierno, Mohamed Shia al Sudani.