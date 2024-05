El ex primer ministro Muscat, tras ser imputado por soborno: "Si soy culpable mandadme a prisión de por vida"

El ex primer ministro de Malta Joseph Muscat, que ha sido imputado esta semana por presunto soborno, ha pedido este jueves ser enviado a prisión de por vida en caso de ser hallado culpable de los cargos que se le imputan.

En la que es su primera entrevista desde que la Fiscalía anunció la imputación, Muscat ha indicado que "duerme bien por las noches" porque sabe que es "absolutamente inocente". "Si soy culpable, mandadme a prisión de por vida", ha incidido antes de afirmar que podría pasar 18 años en prisión si las acusaciones vertidas en su contra salen adelante.

"Si fuera verdad, si me llevé 30 millones de euros, entonces merezco pasarme la vida en la cárcel, merecería permanecer allí hasta mi muerte, hasta que me saquen en un ataúd", ha aseverado, según informaciones del canal F Living.

Muscat, junto al que fuera su jefe de Gabinete, Keith Schembri, así como el exministro de Energía Konrad Mizzi, han sido imputados por blanqueo de capitales a la hora de desempeñar su papel y supervisar el acuerdo de privatización de tres hospitales estatales. La Justicia maltesa considera que este acuerdo fue "fraudulento" y lo anuló en 2023.

Asimismo, la corte ha fallado a favor de que el exmandatario tenga acceso a partes de la investigación que se está llevando a cabo en su contra, una decisión que ha descrito como "positiva". "No me he sentido tan vivo como ahora en mucho tiempo. Me siento como un boxeador que había colgado los guantes pero que está ahora cerca de oler el ring", ha aseverado.

En este sentido, ha alertado de que "serán los responsables de que se hayan impuesto estos cargos los que acaben pagando por esto". "Cuando termine esta historia, el Partido Laborista y el país entero serán más fuertes que aquellos que se la han inventado", ha dicho.

Investigaciones periodísticas señalan que, meses después de dimitir como primer ministro, Muscat empezó a recibir pagos mensuales de 15.000 euros de una empresa vinculada a la beneficiada por la privatización de los hospitales. El exmandatario ha defendido que esos pagos son en compensación por trabajos de consultoría.

