El ex primer ministro suspende su gran concentración en Lahore tras denunciar provocaciones del Gobierno

El ex primer ministro de Pakist谩n Imran Jan ha decidido suspender la gran concentraci贸n prevista para este domingo en la ciudad de Lahore tras conocer que el Gobierno paquistan铆 ha invocado la secci贸n 144 que abre la puerta a los arrestos de sus simpatizantes por "celebrar una reuni贸n ilegal" en lo que describi贸 como una provocaci贸n de las autoridades.

"No caig谩is en la trampa", ha declarado Jan a trav茅s de su cuenta de Twitter en su mensaje de cancelaci贸n, donde ha denunciado la enorme presencia policial concentrada en el parque de Zaman, cerca de su domicilio, donde ten铆a previsto dar un mitin.

"Solo el parque est谩 rodeado por la Polic铆a. Est谩 claro que quieren provocar enfrentamientos. No puede ser que el Gobierno invoque el 144 contra un gesto de actividad pol铆tica. Estoy diciendo a todos los simpatizantes que no caig谩is en esta trampa", ha avisado el ex mandatario.

En respuesta, el ministro principal en funciones del estado de Punyab y rival de Jan, Mohsin Naqvi, ha asegurado que "no se ha prohibido actividad pol铆tica alguna" pero s铆 existen restricciones en vigor debido a la celebraci贸n de un partido de cricket y una carrera de marat贸n.

El episodio de este domingo es el en茅simo tira y afloja que ha protagonizado Jan en su lucha contra las actuales autoridades paquistan铆es y que le he ha llevado a atrincherarse en su gran basti贸n de Lahore durante las 煤ltimas semanas.

Jan fue objeto de una moci贸n de censura en abril de 2022 despu茅s de que el Tribunal Supremo revocara su decisi贸n de disolver el Parlamento y anunciar elecciones anticipadas tras la negativa de la Asamblea Nacional a celebrar la votaci贸n en primera instancia. En noviembre, el ex primer ministro result贸 herido de bala tras ser tiroteado durante una protesta contra el nuevo Gobierno.

Esta semana, el Tribunal Supremo de Islamabad cancel贸 hasta el 13 de marzo las 贸rdenes de arresto que pesaban sobre Jan por el caso de los regalos que recibi贸 cuando ejerc铆a como primer ministro y que habr铆a ocultado en sus declaraciones. La ley permite a los funcionarios del Gobierno quedarse con los obsequios siempre y cuando paguen al Estado una fracci贸n de su valor, previamente tasado.

