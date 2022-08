El exalcalde de Dakar devuelve la mayoría absoluta en el Parlamento a la coalición presidencial senegalesa

El exalcalde de Dakar y expresidente del Senado senegalés Pape Diop ha devuelto a la coalición Benno Book Yaakar (Unidos por la Esperanza o BBY) que lidera el presidente del país, Macky Sall, la mayoría absoluta en el Parlamento que había perdido en las elecciones legislativas de finales del mes pasado al declarar su respaldo a la formación política para evitar que el país entre "en punto muerto" tras el excepcional resultado obtenido por la alianza opositora Yewwi Askan Wi (Liberemos al Pueblo), de Ousmane Sonko.

La coalición BBY vuelve así a convertirse en la fuerza mayoritaria del Parlamento con 83 escaños, aunque se espera duras contiendas en un futuro contra la alianza de Sonko, que aglutina 80 escaños merced al apoyo adicional del partido Wallu Senegal (Salvemos a Senegal), del expresidente Abdoulaye Wade.

" Debemos evitar que se llegue a un punto muerto en el funcionamiento de nuestras instituciones", ha justificado Diop en declaraciones recogidas por la cadena Senegal7 al entender que "un Parlamento liderado por la oposición llevaría al presidente a gobernar a golpe de decreto, con el consiguiente retroceso democrático".

Diop, de la coalición Bokk Gis, Gis era uno de los tres diputados no adscritos a ninguna de las dos principales coaliciones, por lo que sus dos compañeros restantes --Thierno Alassane Sall, de la Alternativa por un Parlamento de Ruptura (APR) y Papa Djibril Fall, de Los Servidores-- podrían volver a cambiar el resultado si deciden conceder su respaldo a Sonko o a Waye.

Antes de conocerse los resultados, la oposición había reclamado a la comisión electoral que aplazara el anuncio para dar tiempo a la detección y denuncia de presuntas irregularidades durante el proceso. Así, el representante de la coalición opositora, Déthié Fall, había denunciado que no se ha permitido a la oposición documentar estos fallos.

Sin embargo, la alianza opositora que conformaban Yewwi Askan Wi y Wallu Senegal anunciaron este miércoles su decisión de no presentar un recurso ante el Consejo Constitucional ante su completa desconfianza en el proceso. "No vamos a perder el tiempo en presentar nada. La gente no se fía del Constitucional", ha lamentado Fall.