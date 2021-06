El exasesor de Trump Michael Flynn rechaza haber dicho que en EEUU "debería haber" un golpe como el de Birmania

Michael Flynn, exasesor de Seguridad Nacional del expresidente Donald Trump, ha rechazado haber sugerido que en Estados Unidos "deber铆a haber" un golpe de Estado como el de Birmania, despu茅s de haber levantado cr铆ticas por un comentario en el que aparentemente as铆 lo dice.

Flynn pronunci贸 el comentario en cuesti贸n en una conferencia organizada por partidarios de la teor铆a de la conspiraci贸n de QAnon. Alguien del p煤blico grit贸 que quer铆a saber "por qu茅 lo que ocurri贸 en Birmania no puede ocurrir aqu铆". El Ej茅rcito birmano se hizo con el poder del pa铆s el pasado 1 de febrero, lo que ha causado multitudinarias protestas que han sido reprimidas con dureza por las Fuerzas Armadas.

Despu茅s de que la multitud asistente al evento respondiera al comentario con v铆tores, Flynn respondi贸: "No hay raz贸n. Lo digo en serio, deber铆a suceder aqu铆", seg煤n ha recogido The Hill. Muchos partidarios de QAnon creen que el Ej茅rcito ayudar铆a a Trump a mantenerse en la Presidencia estadounidense.

Flynn ha matizado en un mensaje en la aplicaci贸n de mensajer铆a Telegram que "no hay raz贸n alguna para ning煤n golpe de Estado en Estados Unidos, y no pido ni he pedido en ning煤n momento ninguna acci贸n de ese tipo". As铆, ha clarificado su comentario y ha incidido en que lo que dijo fue que "no hay ninguna raz贸n por la que (un golpe) deba ocurrir aqu铆 (en Estados Unidos)".

"Cualquier informaci贸n de cualquier otra creencia m铆a es una mentira basada en reportajes retorcidos", ha agregado, antes de remarcar que "ama" Estados Unidos. Adem谩s, ha lamentado que no es un "extra帽o" a la manipulaci贸n de sus "palabras" por parte de los medios de comunicaci贸n.

Trump indult贸 a Flynn justo antes de dejar la Presidencia de Estados Unidos. Su exasesor se declar贸 culpable en 2017 por haber mentido a la Polic铆a Federal estadounidense (FBI) sobre su relaci贸n con el embajador ruso en Washington, Sergei Kisliak.

Flynn estuvo en la Casa Blanca solamente unas semanas y dimiti贸 a principios de 2017, despu茅s de que se hiciera p煤blico que minti贸 en hasta dos ocasiones sobre sus contactos con Rusia. Despu茅s se declar贸 culpable por estos hechos, pero posteriormente se desdijo y trat贸 de que su caso se desestimara. En un movimiento pol茅mico, el Departamento de Justicia de Estados Unidos retir贸 los cargos que pesaban contra 茅l en primavera.

El exasesor de Seguridad Nacional de Trump se convirti贸 en un ejemplo de los reiterados esfuerzos del mandatario para minar la investigaci贸n sobre sus lazos con Rusia, ra铆z del juicio pol铆tico que se desarroll贸 en su contra y termin贸 con su absoluci贸n.

