El exasesor de Trump Mike Waltz defiende ante el Senado que no se difundió información clasificada por Signal

MADRID, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - Exasesor de Seguridad Nacional estadounidense Mike Waltz, nominado por el presidente Donald Trump como representante ante la ONU, ha defendido en una audiencia ante el Senado para ser confirmado en el cargo que no se difundió ninguna información clasificada en Signal en el marco del escándalo en el que se vio envuelto por incluir a un periodista en un chat sobre ataques en Yemen. El senador demócrata por Delaware Chris Coons ha cuestionado a Waltz por su papel en el escándalo del 'Signalgate', acusando al exasesor de no mostrar "arrepentimiento" por compartir información crítica en el chat en el que se encontraba presente por error el director de 'The Atlantic', Jeffrey Goldberg. En respuesta, Waltz ha defendido que la Casa Blanca ha abierto una investigación sobre el incidente y que el uso de la plataforma ya fue impulsado por recomendaciones emitidas durante la etapa de la Administración de Joe Biden, según ha recogido la cadena NBC News. Por su parte, el senador demócrata por Nueva Jersey Cory Booker también ha criticado al exasesor por no asumir su responsabilidad en el escándalo. "Siento una profunda decepción por lo que considero un fracaso de liderazgo por su parte", ha argüido. Si bien buena parte de la audiencia ha estado centrada en sus visiones sobre China e Israel, los demócratas han aprovechado un par de preguntas para cargar contra Waltz en el marco de un escándalo por el que llegaron a pedir la dimisión del secretario de Defensa, Pete Hegseth. Trump salió en defensa de su entonces asesor de Seguridad Nacional tras estallar el 'Signalgate' --que salpicó a, entre otros, Hegseth, el vicepresidente, JD Vance; y el secretario de Estado, Marco Rubio--, pero finalmente optó por encomendarle una nueva tarea lejos del núcleo duro de su administración. Los altos funcionarios estadounidenses hablaron en los chats sobre ataques contra los rebeldes hutíes en Yemen, al parecer sin percatarse de la presencia del periodista de 'The Atlantic'. La documentación volcada en el grupo incluía detalles sobre las armas utilizadas, los objetivos y el horario programado del ataque. El puesto de Naciones Unidas al que ha sido nominado Waltz permanecía vacante desde que Trump retirase la designación de Elise Stefanik tras considerar que su salida de la Cámara de Representantes podría implicar un problema para que el Partido Republicano conservase su exigua mayoría.