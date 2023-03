El excampeón paralímpico Pistorius, a la espera de posible libertad condicional

Una comisión debate este viernes si el excampeón paralímpico sudafricano Oscar Pistorius puede beneficiarse de la libertad condicional, tras haber cumplido más de la mitad de su condena por el asesinato en 2013 de su novia Reeva Steenkamp.

La audiencia comenzó a las 08H00 GMT en la prisión de Atteridgeville, cerca de Pretoria, la capital sudafricana, donde Pistorius, de 36 años, purga su sentencia de 13 años y 5 meses de reclusión.

El atleta defenderá su solicitud en esa audiencia, y conocerá su suerte en unos días, una vez que haya deliberado la comisión, integrada por representantes de los servicios penitenciarios, de la policía y de ciudadanos comunes.

En la audiencia, cerrada a la prensa, se espera que esté presente la madre de la víctima, June Steenkamp, para exponer en su nombre y el de su marido Barry el efecto devastador que el crimen tuvo en sus vidas, indicó su abogada Tania Koen.

"Será traumático y doloroso, tal como pueden ustedes imaginar", dijo la letrada a la prensa al llegar ante la prisión.

"June deberá hacer frente esta mañana al hombre que mató a su hija", añadió la abogada, quien enfatizó que sus padres echan de menos a Reeva "cada día".

Los padres de la modelo "consideran que [Pistorius] no debería ser liberado", porque "no ha mostrado ningún remordimiento y no está rehabilitado. Si fuera el caso, habría sido honesto y habría contado lo que realmente ocurrió aquella noche", agregó la abogada.

La comisión debe oficialmente examinar si se cumplió "el objetivo del encarcelamiento", según explicó la administración penitenciaria.

También se examinarán el comportamiento del detenido, su estado físico y mental y el riesgo de reincidencia.

- Un mito caído -

La ley sudafricana prevé que las personas condenadas por asesinato puedan solicitar una liberación anticipada tras cumplir la mitad de su pena.

Pistorius, condenado en 2017 en apelación, reúne las condiciones para esta medida desde julio de 2021.

La carrera del séxtuple campeón paralímpico, amputado de ambas piernas bajo las rodillas, terminó en la noche del 13 al 14 de febrero de 2013, cuando disparó cuatro balas contra su novia Reeva Steenkamp, una modelo de 29 años, en su residencia de Pretoria.

El atleta argumentó que estaba convencido de que un ladrón había entrado en el apartamento al disparar hacia la puerta del baño, donde se encontraba la mujer.

El crimen derribó el mito de Pistorius, joven, rico, famoso y en el cenit de su gloria.

Un año antes, "Blade Runner", como se le apodaba entonces, había logrado incluso competir con los atletas válidos en los 400 metros de los Juegos Olímpicos de Londres, una primicia histórica para un doble amputado.

Acusado inicialmente de homicidio involuntario, la justicia le impuso en 2014 una pena de cinco años de cárcel, al término de un juicio ultramediatizado.

Pero la fiscalía exigió que los hechos se recalificaran como asesinato y apeló la condena. El atleta fue así condenado a seis años de cárcel en 2016.

Una vez más, el ministerio público volvió a recurrir al considerar que el tribunal había sido demasiado clemente.

De ese modo, la Corte Suprema de Apelación impuso finalmente en 2017 a Pistorius una pena de 13 años y 5 meses de reclusión por asesinato.

cld-ub/ger/js/dbh-avl/meb

AFP