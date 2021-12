El excandidato Rosenthal no aceptará ningún cargo en el Gobierno de Castro y hará oposición "responsable"

El excandidato a la Presidencia de Honduras por el Partido Liberal (PLH), Yani Rosenthal, ha reiterado que no aceptará ningún cargo en el Gobierno de la presidenta electa, Xiomara Castro, pues prefiere hacer una oposición "responsable".

"Yo no aceptaría un cargo porque nosotros lo que queremos es ser una oposición positiva, seria y responsable, una oposición que cuando tengan algo con lo que no estemos de acuerdo o no convenga al país, se oponga, y también apoye las cosas que sí son adecuadas", ha defendido Rosenthal, recoge el diario local 'Proceso'.

Además, el excandidato ha reconocido no haber mantenido ningún tipo de contacto con la presidenta Castro, elegida en las urnas a finales de noviembre, si bien sí que contactó con el expresidente Manuel Zelaya --marido de Castro-- para "felicitarles por el triunfo".

Por otro lado, ha detallado que el Partido Liberal apoyará al Partido Libertad y Refundación (Libre) en la decisión que tome para designar al nuevo presidente del Congreso Nacional, pues esta fue la formación vencedora en las elecciones.

"Ellos sacaron la mayoría de diputados y por ende tienen derecho a proponer o delegar en quien depositarán esa confianza", ha aseverado Rosenthal.