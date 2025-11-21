El excentrocampista estrella Paul Pogba podría debutar con el Mónaco

MÓNACO (AP) — El exastro del mediocampo Paul Pogba podría debutar con el Mónaco el sábado después de ser incluido en la convocatoria para el viaje a enfrentar al rival de la Ligue 1, Rennes.

El francés de 32 años fue en su momento uno de los mejores mediocampistas goleadores de Europa, pero no ha jugado en más de dos años debido a una carrera afectada por lesiones, problemas fuera del campo y una sanción por dopaje.

Pogba superó recientemente una lesión menor en el tobillo y reanudó los entrenamientos con el Mónaco durante el parón internacional.

Firmó con el Mónaco durante la temporada baja con un contrato de dos años en un intento por relanzar su carrera.

Dinamismo en el mediocampo

En su mejor momento, Pogba era un mediocampista central dinámico, técnicamente fuerte y creativo, con buen ojo para el gol.

Marcó en la final de la Copa del Mundo de 2018 cuando Francia venció a Croacia 4-2 y ha jugado 91 veces para Francia.

En 2016, Pogba se convirtió en el jugador de fútbol más caro de la historia en ese momento cuando regresó al Manchester United desde la Juventus por una tarifa de 105 millones de euros (US$116 millones).

Ganó cuatro títulos de la Serie A con la Juve y la Europa League con el United en 2017.

Amenazado a punta de pistola

El año pasado, el hermano de Pogba, Mathias Pogba, fue declarado culpable por un tribunal penal de París en un caso de extorsión y secuestro.

Un juez ordenó a Mathias y a otros cinco hombres ir a juicio tras una investigación sobre si Paul fue el objetivo de extorsión por parte de Mathias y amigos de la infancia en 2022.

Los otros cinco exigieron 13 millones de euros (US$13,6 millones) a Paul, quien fue amenazado a punta de pistola por hombres encapuchados en marzo de 2022. Los acusados intimidaron repetidamente a Paul, alegando que debería haberlos apoyado después de convertirse en una estrella internacional del fútbol.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes