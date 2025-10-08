El exdirector del FBI James Comey niega ante un juez los cargos de falso testimonio y obstrucción al Congreso

MADRID, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -

El exdirector del FBI James Comey, cesado por el presidente Donald Trump durante su primer mandato, ha negado ante un juez de Virginia los cargos de falso testimonio y obstrucción al Congreso que le imputó el mes pasado un gran jurado y que pueden costarle una condena de hasta cinco años de cárcel.

El juez de distrito Michael Nachmanoff ha informado durante la vista a Comey de los cargos que se le imputan y de sus derechos constitucionales, a la espera de que el próximo mes de enero arranque definitivamente el juicio, informa la cadena de televisión estadounidense CNN.

Durante la vista, el abogado del antiguo responsable del FBI ha vuelto a señalar al presidente Donald Trump como instigador último de la causa, en línea con lo que ha venido manifestando Comey, que siempre ha denunciado una intencionalidad política y ha negado las acusaciones en su contra.

Los hechos se remontan a una comparecencia ante el Congreso en el año 2020 y en la que Comey supuestamente mintió al negar cualquier relación con la filtración de una información relativa a los supuestos lazos entre Trump y el Gobierno de Rusia, según la Fiscalía, representada en este caso por una antigua abogada del presidente, Lindsey Halligan.

Trump, sin embargo, no ha escatimado críticas hacia Comey, a quien ha tachado de "policía corrupto". Poco antes de la imputación, reclamó en redes sociales a la fiscal general, Pam Bondi, que actuase contra varios de sus opositores políticos, dentro de los cuales incluyó al exdirector del FBI.