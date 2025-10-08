El exdirector del FBI James Comey se declara inocente de mentir al Congreso

ALEXANDRIA, Virginia, EE.UU. (AP) — El exdirector del FBI, James Comey, se declaró inocente el miércoles para enfrentar un caso penal que ha puesto de relieve los esfuerzos del Departamento de Justicia contra adversarios del presidente estadounidense Donald Trump.

Se espera que la lectura de cargos sea breve, pero el momento está cargado de un significado histórico, dado que el caso ha amplificado las preocupaciones de que el Departamento de Justicia está siendo usado como un arma para perseguir a los enemigos políticos de Trump y opera a instancias de una Casa Blanca decidida a buscar represalias.

Comey presentó una declaración de inocencia a través de su abogado en el tribunal federal de Alexandria, Virginia, ante las acusaciones de que mintió al Congreso hace cinco años. La declaración inicia un proceso de disputas legales en el que los abogados defensores casi con certeza intentarán que se desestime la acusación antes del juicio, posiblemente argumentando que el caso equivale a una persecución selectiva o vengativa.

La acusación, presentada hace dos semanas, siguió a una cadena de eventos extraordinarios en los que Trump imploró públicamente a la secretaria de Justicia, Pam Bondi, que tomara medidas contra Comey y otras personas a las que percibe como sus adversarios. El presidente republicano también reemplazó al veterano abogado que había supervisado la investigación con Lindsey Halligan, una asistente de la Casa Blanca que nunca ha sido fiscal federal. Halligan se apresuró a presentar cargos antes de que venciera el plazo legal, a pesar de que otros abogados de la oficina advirtieron que las pruebas eran insuficientes para una acusación.

Lo que dice la acusación

En la acusación de dos cargos se alega que Comey hizo una declaración falsa al Comité Judicial del Senado el 30 de septiembre de 2020, al negar que había autorizado a un asociado para que sirviera como fuente anónima ante los medios de comunicación y que obstruyó un procedimiento del Congreso. Comey ha negado cualquier irregularidad y ha dicho que espera con interés un juicio. En la acusación no se identifica al asociado ni se indica qué información pudo haberse discutido con los medios, lo que hace difícil evaluar la solidez de las pruebas o incluso comprender completamente las acusaciones.

Aunque una acusación suele ser solo el comienzo de un proceso judicial prolongado, el Departamento de Justicia ha proclamado el desarrollo en sí mismo como una especie de victoria, independientemente del resultado.

Es probable que los funcionarios del gobierno de Trump señalen cualquier condena como prueba de que el caso estaba bien justificado, pero una absolución o incluso una desestimación también podría ser presentada como un apoyo adicional a su afirmación de que el sistema de justicia penal está en su contra.

El juez fue nominado por Biden

El juez asignado al azar para el caso, Michael Nachmanoff, fue nominado para el tribunal por la administración demócrata del expresidente Joe Biden y ha sido abogado federal de oficio. Conocido por su preparación metódica y un temperamento tranquilo, el juez y su historial ya han llamado la atención de Trump, quien lo ha calificado como un “juez nombrado por el corrupto Joe Biden”.

Además de Comey, el Departamento de Justicia también está investigando a otros que el presidente ve como enemigos, entre ellos la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y al senador demócrata de California, Adam Schiff.

Varios miembros de la familia de Comey llegaron al tribunal el miércoles por la mañana antes de la lectura de cargos, incluyendo a su hija Maurene, quien fue despedida por el Departamento de Justicia a principios de este año de su puesto como fiscal federal en Manhattan, así como a Troy Edwards Jr., un yerno de Comey que minutos después de que Comey fuera acusado renunció a su trabajo como fiscal en el Distrito Este de Virginia, la misma oficina que presentó los cargos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.