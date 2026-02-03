El exembajador británico Mandelson dejará Cámara de los Lores por vínculos con Epstein

El exembajador británico en Washington, Peter Mandelson, implicado en nuevos documentos que lo vinculan al difunto criminal sexual estadounidense Jeffrey Epstein, dejará el miércoles su escaño en la Cámara de los Lores, anunció el martes la institución.

"El secretario del Parlamento recibió (el martes) un mensaje de Lord Mandelson informándole de su intención de abandonar la Cámara a partir del 4 de febrero", declaró el presidente de la institución parlamentaria, John McFall.

Poco antes, el primer ministro británico, el laborista, Keir Starmer había considerado necesario "actuar con rapidez" respecto a Mandelson, añadiendo que había "fallado a su país".

Starmer ordenó además la preparación de una ley para poder retirar a Mandelson su escaño en la Cámara de los Lores, según su portavoz.

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, anunció este martes que examinaría si Mandelson, excomisario europeo de Comercio, había incumplido normas de conducta.

"Como todos saben, hay normas que emanan de los tratados [fundacionales de la UE] y del código de conducta que los comisarios, incluidos los excomisarios, deben respetar", dijo uno de los voceros de la Comisión, Balazs Ujvari.

"Hemos recibido información de que algunas de estas normas no se han respetado", dijo el vocero durante una rueda de prensa.

Mandelson, de 72 años, renunció el domingo al Partido Laborista para evitar causarle "más vergüenza", tras nuevos documentos que revelan su conexión con Epstein.

El diplomático, destituido el año pasado como embajador en Estados Unidos por sus vínculos con Epstein, habría recibido varios pagos del fallecido financiero a inicios de los años 2000, según los documentos divulgados por el Departamento de Justicia estadounidense.

"Denuncias que considero falsas, de que él me hizo pagos financieros hace 20 años, y de los cuales no tengo registros ni memoria, deben ser investigadas por mí", escribió Mandelson en una carta.

"Mientras hago esto, no quiero causar más vergüenza al Partido Laborista y renuncio como miembro del partido", señaló, añadiendo sentirse "arrepentido y apenado por esto".

Registros bancarios divulgados por el Departamento de Justicia estadounidense sugieren que Epstein transfirió 75.000 dólares en tres pagos a cuentas bancarias vinculadas a Mandelson entre 2003 y 2004.

El exembajador también aparece en fotos sin fecha, vistiendo ropa interior junto a una mujer cuyo rostro fue cubierto por las autoridades estadounidenses.