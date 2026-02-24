El exembajador británico Mandelson queda en libertad tras ser detenido por el caso Epstein

Por Andrew MacAskill, William James y Michael Holden

LONDRES, 24 feb (Reuters) - El exembajador británico en Estados Unidos Peter Mandelson fue puesto en libertad el martes tras ser detenido en Londres por sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, a raíz de las revelaciones sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein.

Mandelson, de 72 años, fue destituido del cargo más prestigioso del servicio diplomático británico en septiembre, cuando comenzó a salir a la luz la profundidad de su amistad con el delincuente sexual condenado.

A principios de este mes, la policía inició una investigación criminal sobre Mandelson después de que el Gobierno del primer ministro Keir Starmer remitiera las comunicaciones entre el exembajador y Epstein.

"Los agentes han detenido a un hombre de 72 años por sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público", dijo la Policía Metropolitana de Londres en un comunicado relacionado con una investigación sobre un exministro del Gobierno.

Mandelson fue filmado saliendo de su casa en el centro de Londres el lunes por la tarde. Iba acompañado de agentes vestidos de paisano que llevaban cámaras corporales, antes de ser trasladado en un automóvil.

En otro comunicado posterior se informó de que había sido puesto en libertad bajo fianza, a la espera de una investigación más exhaustiva, y se lo vio regresar a su casa alrededor de las 0200 GMT.

La detención significa que la policía sospecha que se ha cometido un delito, pero no implica culpabilidad.

No hubo respuesta inmediata de los abogados de Mandelson.

MANDELSON Y EPSTEIN ESTABAN MÁS UNIDOS DE LO QUE SE PENSABA

Los correos electrónicos entre Mandelson y Epstein, publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a finales de enero, revelaron que ambos mantenían una relación más estrecha de lo que se sabía públicamente, y que Mandelson había compartido información con el financiero cuando era ministro en el Gobierno del ex primer ministro Gordon Brown en 2009.

Mandelson, que este mes anunció su salida del Partido Laborista de Starmer y dimitió de su cargo en la Cámara Alta del Parlamento, ha dicho anteriormente que lamentaba "profundamente" su asociación con Epstein. Sin embargo, no ha hecho comentarios públicos ni ha respondido a los mensajes en los que se le pedía su opinión sobre las últimas revelaciones.

Las viviendas de Mandelson en Londres y el oeste de Inglaterra fueron registradas por la policía a principios de este mes.

"Fue detenido en una dirección de Camden el lunes 23 de febrero y ha sido trasladado a una comisaría de policía de Londres para ser interrogado", según el comunicado de la policía.

"Esto se produce tras las órdenes de registro en dos direcciones en las zonas de Wiltshire y Camden." La semana pasada, el hermano menor del rey Carlos de Reino Unido, Andrew Mountbatten-Windsor, por sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, tras las acusaciones de haber enviado documentos confidenciales del Gobierno a Epstein. Siempre ha negado haber cometido ningún delito.

AUMENTA LA PRESIÓN SOBRE STARMER POR LA INVESTIGACIÓN PREVIA A SU NOMBRAMIENTO

Una condena por conducta indebida en el ejercicio de un cargo público conlleva una pena máxima de cadena perpetua y debe ser tramitada en un tribunal de la Corona, que solo se ocupa de los delitos penales más graves.

La relación de Mandelson con Epstein, que murió en prisión a la espera de juicio en 2019 por cargos de tráfico sexual, es el centro de un escándalo político británico que ha obligado a dimitir a dos altos cargos del Gobierno.

Starmer, que se ha enfrentado a peticiones de dimisión por haber nombrado en su día embajador a Mandelson, se enfrenta a un mayor escrutinio después de que el Parlamento ordenara la publicación de los documentos relacionados con su investigación. Un ministro dijo el lunes que los primeros documentos deberían publicarse a principios de marzo.

(Información de William James; edición de Michael Holden, Jon Boyle y Andrew Heavens; edición en español de Jorge Ollero Castela)