El exinternacional francés Wissam Ben Yedder será juzgado por violación

El antiguo delantero de la selección francesa, Wissam Ben Yedder, será juzgado por "violación, intento de violación y agresión sexual", informó la fiscalía de Niza a la AFP este lunes.

El antiguo jugador del Sevilla y del Mónaco (2019-2024), de 35 años, que juega actualmente en la segunda división turca, y su hermano Sabri, que también será juzgado por violación y agresión sexual, fueron imputados en 2023, a raíz de las acusaciones de dos jóvenes que conocieron en una fiesta.

El juez instructor siguió la recomendación de la fiscalía de que los dos hermanos sean juzgados por violación y agresión sexual, añadiendo el cargo de intento de violación para Wissam Ben Yedder.

Desde hace meses, el antiguo internacional (19 partidos y 3 goles con Francia) hace hablar de él más que por sus goles por sus asuntos judiciales.

A comienzos de septiembre fue condenado por el tribunal correccional de Niza a 90.000 euros (US$105.000) de multa por violencia contra su esposa, con la que se encuentra en trámites de divorcio.

Después de una condena en España por fraude fiscal cuando jugaba en el Sevilla (2016-2019), fue juzgado en el otoño de 2024 por violencias sexuales contra una joven unos meses antes. Condenado a dos años de prisión en suspenso, recurrió esa decisión.

El segundo máximo goleador de la historia del Mónaco estaba sin equipo desde la finalización de su contrato en el Principado en junio de 2024, pero en abril tomó rumbo a Irán para tratar de relanzar su carrera en el Sepahan SC.

Pero tampoco triunfó allí, y a comienzos de septiembre Ben Yedder fichó por el Sakaryaspor, de la segunda turca.

