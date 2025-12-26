El éxito de DinDonDan, la app de los horarios de misa

Durante el Año Jubilar, y también gracias a la colaboración con el Dicasterio para la Evangelización, millones de personas pudieron localizar una misa de manera simple, estuvieran donde estuvieran.

"La misión del proyecto —nacido en 2018— continúa: apoyar a la Iglesia con herramientas digitales útiles y accesibles, facilitando la participación en la misa para todos, en cualquier país del mundo", señalaron sus fundadores.

Actualmente, la aplicación está disponible en más de 11 idiomas y funciona en 36 países, desde Europa hasta Asia y Medio Oriente. Esta expansión convierte a DinDonDan en una de las plataformas globales de referencia en su rubro, utilizada a diario por fieles tanto en comunidades locales como durante viajes y peregrinaciones.

Los fundadores, jóvenes de Milán, colaboraron de manera gratuita tanto con el Jubileo en Roma como con el Pabellón de la Santa Sede en la Expo de Osaka, poniendo sus conocimientos al servicio de un proyecto desarrollado desde hace años.

"La tecnología debe estar al servicio de las personas y de las comunidades, no ser un obstáculo", subrayan Federico y Alessandro. "El Jubileo lo demostró: un servicio simple puede ayudar a millones de fieles, en cualquier lugar".

Gracias a los aportes diarios de los usuarios, que ayudan a actualizar horarios y a incorporar nuevas iglesias, DinDonDan mantiene una base de datos internacional en constante verificación, consolidándose como un punto de referencia único en su tipo.

La app, que simplifica la búsqueda de horarios de celebraciones eucarísticas en iglesias de Europa, Asia y Medio Oriente, recibió hace un año el patrocinio del Dicasterio para la Evangelización con motivo del Jubileo y ofreció a millones de peregrinos en Roma y en toda Italia la posibilidad de consultar fácilmente los horarios de misa a través de la aplicación, disponible en App Store, Google Play y en el sitio web [www.dindondan.app](http://www.dindondan.app).

Además, DinDonDan fue integrada en la sección "Horarios de Misas" del sitio oficial del Jubileo y de la app Iubilaeum25, sumando un canal adicional de acceso a información actualizada.

"DinDonDan seguirá facilitando la búsqueda de misas incluso después del Jubileo", destacó Alessandro Diano, cofundador de la app.

La aplicación católica guarda similitudes con herramientas utilizadas desde hace años en el mundo musulmán, que ofrecen horarios precisos de las oraciones del muecín (azán), la dirección de la qibla, el Corán, el calendario islámico y contadores de tasbih.

Entre las más populares se encuentran Muslim Pro, Athan Pro, Muslim: Prayer Times y Qibla, además de otras como Sajda, que ayudan a sostener la práctica religiosa cotidiana con funciones adicionales para el estudio y la meditación. (ANSA).