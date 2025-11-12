El exjefe de inteligencia de Corea del Sur es detenido por la ley marcial

El exjefe de la agencia de inteligencia surcoreana Cho Tae-yong fue detenido este miércoles por negligencia en el cumplimiento de sus funciones durante la declaración de la ley marcial del año pasado, informó un tribunal de Seúl a la AFP.

En diciembre de 2024, el entonces presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, provocó una crisis política cuando declaró la ley marcial y envió soldados a la sede del Parlamento para impedir que los legisladores votaran por revertirla.

Su esfuerzo fracasó y Yoon fue detenido en enero. En abril fue removido del cargo y enfrenta cargos por insurrección y otras ofensas relacionadas con su medida.

En el caso de Cho, quien en ese momento era el jefe del Servicio Nacional de Inteligencia, fiscales especiales solicitaron su arresto al acusarlo de ignorar sus obligaciones como cabeza de la agencia de espionaje y por el riesgo de destrucción de pruebas.

El Tribunal Central del Distrito de Seúl revisó la validez de la orden el martes y la concedió. "El cargo principal es negligencia en el cumplimiento del deber", dijo esa corte en un comunicado enviado a la AFP.

Los fiscales afirman que Cho tampoco informó de la ley marcial al Parlamento a pesar de "ser consciente de su ilegalidad" y lo señalan de realizar declaraciones falsas.

"La posibilidad de que él haya participado en la insurrección ha aumentado", declaró la fiscal Park Ji-young a la prensa la semana pasada.

La detención de Cho se produce después de que la fiscalía añadiera otra acusación contra Yoon por ayudar al enemigo, al alegar que ordenó vuelos con drones sobre Corea del Norte para justificar su declaratoria de ley marcial.

