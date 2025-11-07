El exjugador de la NBA Damon Jones se declara inocente de vender secretos médicos y amañar póker

El exjugador de la NBA y entrenador asistente Damon Jones se declaró inocente el jueves de los cargos de obtener beneficios de partidas amañadas de póker y de proporcionar a apostadores deportivos información privada sobre las lesiones de los astros LeBron James y Anthony Davis.

Jones, quien llegó a ser compañero de equipo de James, habló poco durante las audiencias consecutivas de notificación de cargos en el tribunal federal de Brooklyn. Permitió más bien que su abogado designado por el tribunal presentara declaraciones de inocencia en un par de casos derivados de la operación federal del mes pasado contra extensas operaciones de apuestas.

El exdeportista de 49 años, reconoció haber leído ambas acusaciones y afirmó que entendía los cargos y las condiciones de libertad bajo caución, que incluyen que su madre y su padrastro pongan su casa en Texas como garantía para una fianza de 200.000 dólares que le permitirá permanecer fuera de prisión mientras espera el juicio.

El abogado de Jones, Kenneth Montgomery, le dijo a un juez que "podrían estar involucrándose en negociaciones de declaración de culpabilidad". Debe regresar al tribunal para una conferencia preliminar con otros acusados el 24 de noviembre.

Jones figuró entre una treintena de arrestados en la redada contra las apuestas. Los demás incluían a presuntos mafiosos y figuras prominentes del baloncesto, incluyendo al entrenador de los Trail Blazers de Portland y miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Chauncey Billups y al guardia del Heat de Miami Terry Rozier.

El apostador deportivo Marves Fairley también se declaró inocente el jueves de los cargos que alegan que se benefició de información sobre lesiones de jugadores de la NBA, incluyendo algunas que, según los fiscales, Jones le proporcionó.

Jones, un trotamundos de la NBA, ganó más de 20 millones de dólares jugando para diez equipos en 11 temporadas desde 1999 hasta 2009. Fue compañero de James en Cleveland desde 2005 hasta 2008.

Fungió como entrenador asistente extraoficial de los Lakers de Los Ángeles donde militaba James durante la temporada 2022-2023.

Según los fiscales, Jones vendió o intentó vender información que no era pública a apostadores, para hacerles saber que James estaba lesionado y no jugaría en un partido el 9 de febrero de 2023 contra los Bucks de Milwaukee.

Habría enviado un mensaje de texto a un cómplice no identificado: "Apuesta fuerte por Milwaukee esta noche antes de que la información se haga pública".

James no estaba en el informe de lesiones de los Lakers en el momento del mensaje de texto, pero el líder de anotaciones de todos los tiempos en la NBA fue posteriormente descartado del encuentro debido a una lesión en una pierna, según los fiscales.

Los Lakers perdieron el duelo por 115-106.

De acuerdo con los fiscales, el 15 de enero de 2024, Fairley pagó a Jones aproximadamente 2.500 dólares por un aviso de que Davis, el ala-pívot de los Lakers en ese momento, tendría tiempo de juego limitado contra el Thunder de Oklahoma City debido a una lesión.

Fairley apostó luego 100.000 a que el Thunder ganaría, dijeron los fiscales, pero el aviso fue incorrecto. Davis jugó sus minutos habituales, anotó 27 puntos y recogió 15 rebotes en una victoria de los Lakers por 112-105, lo que llevó a Fairley a exigir un reembolso de su tarifa de 2.500 dólares, dijeron los fiscales.

Jones, originario de Galveston, Texas, jugó baloncesto en la Universidad de Houston. Está acusado en ambos casos de complot para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. Como parte de su acuerdo de fianza, su viaje está restringido a partes de Texas y la ciudad de Nueva York. Se le permitió conservar su pasaporte para usarlo como identificación a fin de volar hasta que obtenga otra identificación, lo cual ocurriría pronto, según su abogado.

